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مواجهتان ضمن ((مؤجلات الطائرة)) اليوم

3/3/2024 11:30:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
تقام اليوم مباراتان على صالة اتحاد الكرة الطائرة في ضاحية صباح السالم بمجمع الشيخ سعد العبدالله ضمن المباريات المؤجلة من بطولة الدوري العام للكرة الطائرة، اذ يلعب الكويت (42 نقطة) مع برقان (35 نقطة) في الـ 5:15 مساء، وفي المباراة الثانية يواجه القادسية (40 نقطة) كاظمة (34 نقطة) في الـ 7:15 مساء. وقد ضمن الكويت والقادسية تأهلهما إلى المربع الذهبي ويبقى الصراع على بطاقتي المركزين الثالث والرابع بين كل من كاظمة والعربي وبرقان، لذلك فبرقان اليوم مطالب بالفوز على الكويت لضمان بقائه في المنافسة ورغم صعوبة المهمة أمام المرشح للقب لكن لا شيء مستحيلا في الكرة. أما الكويت في المقابل فلديه طموح الصعود متصدرا الدوري العام. ويواجه كاظمة ضغطا كبيرا خاصة ان الوصول للمربع الذهبي يحتاج إلى كل نقطة متبقية في الدور التمهيدي ولن تكون المهمة سهلة، حيث ان القادسية يقدم مستويات متميزة ويتطلع الى تحقيق النقاط الثلاث والوصول إلى أفضل «فورمة» في المربع الذهبي.

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