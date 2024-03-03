Monday, 04 March 2024 07:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكويت يعبر العربي القطري إلى نهائي ((خليجية اليد))

3/3/2024 11:30:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
أعلن الكويت نفسه طرفا في المباراة النهائية لبطولة الأندية الخليجية لكرة اليد بعد فوزه على العربي القطري بنتيجة 39-36 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 33-33، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء أمس في المربع الذهبي للبطولة المقامة في الدوحة. ويلتقي «الأبيض» الريان القطري، الفائز على الدير البحريني ٣٠ - ٢٧، في المباراة النهائية.
من جانب آخر، تشهد منافسات الجولة الرابعة من الدوري العام لكرة اليد اليوم مواجهة تجمع بين العربي برصيد 4 نقاط مع السالمية بـ 6 نقاط في الـ 5.00 مساء على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، كما يواجه خيطان برصيد نقطتين في الـ 7.00 مساء القرين بـ 3 نقاط على نفس الصالة.
في اللقاء الأول، يبحث الأخضر عن الصعود إلى فرق المقدمة والمنافسة على أحد المقاعد الثلاثة الأولى المؤهلة للدوري الممتاز والحفاظ على حظوظه مع عدم التفريط بالنقاط، ولدى المدرب أحمد فولاذ القدرة على تحقيق المطلوب. وفي المقابل، يسعى السالمية بقيادة المدرب المنجي البناني إلى تعزيز وجوده في المركز الثالث والحفاظ أيضا على نصيبه من النقاط لضمان الوصول إلى الدوري الممتاز.
إلى ذلك فاز كاظمة على الفحيحيل 33-28 في المباراة التي جمعتهما امس ، ورفع البرتقالي رصيده الى 6 نقاط وبقي الفحيحيل على رصيده السابق بأربع نقاط.

MENAFN03032024000130011022ID1107929236

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث