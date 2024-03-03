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تعادل كاظمة والفحيحيل يؤجل حسم ((السادس))

3/3/2024 11:30:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
تعادل كاظمة مع ضيفه الفحيحيل 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ستاد الصداقة والسلام ضمن الجولة الـ17 من دوري زين الممتاز، وبهذه النتيجة ارتقى كلا الفريقين إلى النقطة 20 ليتأجل حسم الصراع بينهما على المركز السادس والذي يضمن لأحدهما التأهل إلى مجموعة البطولة، وذلك إلى الجولة القادمة. سجل للفحيحيل ايدو روبن (29) وتعادل لكاظمة شريدة الشريدة (34).
وجاء الشوط الاول متكافئا بين الجانبين وكان الفحيحيل هو المبادر في التسجيل اثر المتابعة الجيدة للمدافع المتقدم ايدو روبن لرأسية البرازيلي فيتور دا سيلفا المرتدة من القائم ليعيدها روبن في الشباك (29). ولم يتأخر كاظمة في الرد بتسديدة صاروخية لشريدة الشريدة من خارج المنطقة (34).
وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات ومحاولات التسجيل لكن براعة الحارسين حالت دون ذلك لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي.

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