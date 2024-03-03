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الكويت.. الفريق الذي لا يهزم!

3/3/2024 11:30:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ناصر العنزي
استعاد الكويت صدارته بالقوة بعدما ألحق بمنافسه العربي الخسارة الثانية وتغلب عليه 2-1 ليصعد الى قمة ترتيب فرق دوري «زين» الممتاز في ختام الجولة الـ 17 برصيد 40 نقطة بفارق نقطة عن «الأخضر» الذي لم يكن حاضرا ذهنيا وبدنيا في «ستاد جابر الدولي»، ليؤكد «الأبيض» تفوقه بعدما هزم القادسية مرتين وكاظمة والعربي في الدوري وكأس السوبر بمبارياته الأخيرة.
تقدم الكويت بهدف مبكر في الشوط الأول نتيجة ركلة جزاء صحيحة بعدما أبعد حمد القلاف الكرة بيده تقدم لها فيصل زايد وأودعها على يمين سليمان عبدالغفور (3)، ومنح هذا التقدم أفضلية لـ «الأبيض» الذي دخل بتشكيلة اختارها المدرب نبيل معلول بعناية مكونة من سعود الحوشان وفهد حمود وأرسين زولا وسامي الصانع ومشاري غنام وعلي حسين ومحمد مرهون والمهدي برحمة ومحمد دحام ويوسف ناصر وفيصل زايد، وغاب عنه عمرو عبدالفتاح الذي كان من ركائز الفريق في المباريات الماضية للإيقاف، ودانت السيطرة لـ «الأبيض» نتيجة حيوية لاعبيه وتنويع اللعب، حيث سدد يوسف ناصر كرة زاحفة مرت بجانب القائم (22)، ومثلها تسديدة من محمد دحام ردها الحارس عبدالغفور (34).
من جانبه، يبد أن مدرب العربي البوسني داركو نيستروفيتش عاتب نفسه على إشراك حمد القلاف الذي تسبب في ركلة جزاء بتصرف غير مبرر واستبدله في الشوط الثاني بحسن حمدان، وقد أربكت هذه الركلة صفوف «الأخضر» التي كانت تبحث عن هدف السبق بعدما لعب المدرب بتشكيلة ذات طابع هجومي كعادته، مقدما الرباعي أيمن الصفاقسي وايوالا وبندر السلامة وحمزة خابا، وافتقد «الأخضر» إلى التحضيـــــر من الخلف فغابــــت خطورتـــه.
وفي الشوط الثاني صعق النجم البحريني محمد مرهون معنويات لاعبي العربي الذين دخلوا بهمة ونشاط، حيث سجل هدفا جميلا على طريقة لوكا مودريتش، بعدما قطع مسافة بالكرة وأرسلها بيمناه على شكل «موزة» لم يتمكن سليمان عبدالغفور من التعامل معها (56).
بعد ذلك سارت المباراة بين شد وجذب وحاول الأخضر تقليص النتيجة ومن ثم تعديلها، إلا أنه اصطدم بجدار سميك بناه المدرب نبيل معلول الذي تفوق على خصمه داركو كثيرا، لكن البديل علي خلف تمكن من تقليص النتيجة بتسجيله هدف فريقه الوحيد (90+15)، ولم يسعف الوقت فريقه لتعديل النتيجة بعد أن «طارت الطيور بأرزاقها».
أدار المباراة الحكم الدولي السعودي خالد الطريس ونجح في إدارتها، ووجه بطاقة حمراء للاعب الكويت المغربي مهدي برحمة في الدقيقة 90+3 بعدما احتسب الحكم 12 دقيقة وقتا إضافيا.

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