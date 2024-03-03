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بالفيديو.. معرفي: فعاليات أسرية وترفيهية في يوم الكويت الرياضي الأول

3/3/2024 11:30:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي عن انطلاق فعالية «يوم الكويت الرياضي» تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، وذلك في الساعة الثامنة من صباح السبت المقبل 9 مارس.
وبهذه المناسبة، قال معرفي في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمقر الهيئة العامة للرياضة بحضور نائب مدير عام الهيئة لشؤون الرياضة التنافسية بشار عبدالله وعضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع خالد الصقعبي ونائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام لمجموعة بيت التمويل الكويتي يوسف الرويح والمدير التنفيذي لشركة سافكس أحمد الماجد، قال إن هذا الحدث الرياضي المجتمعي هو الأول من نوعه ومفتوح لجميع الفئات والأعمار في الكويت بتنظيم الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع وإشراف الهيئة العامة للرياضة، مشيرا إلى أن الأنشطة تشمل رياضات المشي والجري والدراجات الهوائية والعديد من الفعاليات الأسرية والترفيهية، داعيا الجميع للمشاركة في هذا اليوم المميز.
وتوجه بالشكر إلى كل من مؤسسات الدولة المشاركة والهيئة العامة للرياضة والاتحادات الرياضية ومؤسسات القطاع الخاص المشاركة في هذه الفعالية. بدوره، قال نائب المدير العام لشؤون الرياضة التنافسية في الهيئة العامة للرياضة بشار عبدالله ان الفعالية ستكون في جسر الشيخ جابر وتتضمن سباق مشي لمسافة 5 كيلومترات وسباقاً للدراجات الهوائية لمسافة 15 كيلومترا، كما تتضمن فعاليات رياضية واستعراضية ومسابقات جماعية.
وقال ان انطلاق هذا اليوم بمشاركة جميع قطاعات الدولة وشرائح المجتمع المختلفة بمثابة حلم وتحقق والذي سيقام كل عام، مبينا انه يوم يساعد على زيادة الوعي الرياضي في المجتمع، لذلك تولي له الهيئة اهتماما خاصا لرفع الوعي وإشراك الجميع في الأنشطة الرياضية لحياة افضل.
وتوجه بالشكر إلى كل من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د. محمد الصباح والوزير معرفي على دعمهما للرياضة وللرياضيين، كما شكر الجهات الراعية لهذه الفعالية التي تولي اهتماما خاصا للرياضة المجتمعية.
بدوره، أكد يوسف الرويح دعم «بيتك» لهذا اليوم النوعي انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للبنك تجاه المجتمع والقطاع الرياضي.
وأضاف ان هذه الفعالية هي بادرة رياضية تعزز مسيرة النمو وتدعم الرياضة وتخلق حياة صحية ومجتمعا حيويا نابضا بالحياة بها، لاسيما ان الرياضة تمثل واحدة من أساسيات العصر الحديث ووسيلة حيوية للتقارب بين مختلف الشرائح والفئات.

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