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هل يستبعد عرض ((الخليج)) من الجوائز؟!

3/3/2024 11:30:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
بعد نهاية عرض فرقة مسرح الخليج العربي، انتشرت رسائل عبر الواتساب تطالب باستبعاد العرض من الجوائز لأنه تم عرضه في مهرجان «دبا الحصن للمسرح الثنائي» بدورته الأخيرة التي أقيمت فبراير الماضي باسم «اصل الحكاية» بدلا من «سيناريو وحوار» الذي تشارك به الفرقة في «مهرجان الكويت المسرحي الـ 23».
واستند المطالبون باستبعاد العرض الى الفقرة التاسعة من اللائحة الرسمية لمهرجان الكويت المسرحي التي تقول في شروط المسابقة بالفقرة الثانية انه يشترط في العرض المشارك ألا يكون قد سبق تقديمه من قبل كعرض جماهيري عام أو في مهرجانات مسرحية سابقة داخل الكويت وخارجها.
لهذا ينتظر المطالبون والمشاركون في المهرجان بيانا بذلك من اللجنة العليا للمهرجان انطلاقا من اللائحة الرسمية لإقامة وتنظيم المهرجان.

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