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مسرحيو البحرين: نحتاج إلى مزيد من الدعم المادي والاهتمام

3/3/2024 11:30:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن فعاليات المركز الاعلامي لمهرجان الكويت المسرحي الـ 23 أقيم مؤتمر صحافي للوفد البحريني المشارك الذي ضم كلا من الفنان القدير عبدالله ملك والفنان القدير يوسف بوهلول وايضا الكاتب القدير جمال الصقر، وأدار المؤتمر الزميل مفرح الشمري، حيث رحب الوفد المشارك بالحضور في المركز الإعلامي وايضا ثمن جهود القائمين على المهرجان واستمراريته حتى وقتنا الحالي. وأكدوا ان الاستمرارية في المهرجان بدوراته المتعاقبة تعتبر إنجازا ومفخرة.
في البداية، تحدث الفنان القدير عبدالله ملك قائلا: «مهرجان الكويت المسرحي يعتبر له خصوصية عن باقي المهرجانات الخليجية ونعتبر أنفسنا أبناء الكويت بحكم العديد من الروابط المهمة خاصة ان انطلاقتي الفنية كانت من الكويت وأيضا كوني نتاج المعهد العالي للفنون المسرحية الذي ضم أعدادا كبيرة من المخرجات الفنية في الخليج والوطن العربي، كما انني زاملت كوكبة من نجوم الكويت الكبار والرواد إلى جانب الفنانين البحرينيين».
وأضاف «تميز المهرجان في عنصر السينوغرافيا الذي يعتبر من المجالات المهمة في المجال المسرحي وأيضا مستوى الفرق المحلية الذي ينم عن مستوى محترف ولا تحتاج إلى رقابة كونها مؤهلة للمشاركة وفق رقابة ذاتية وهم يطمحون إلى تقديم الأفضل خاصة ان الأرضية مهيأة كون الكويت بلد الإنجازات والطاقات وضم المسرح الكويتي أسماء كبيرة من كتاب وفنانين وفنيين. وأود ان أشير إلى اللفتة الجميلة من اللجنة المنظمة في تكريم فنان كبير مثل الفنان القدير سعد الفرج.
كما تطرق إلى المسرح البحريني وماذا يحتاج اليه قائلا: «نحتاج إلى الدعم المادي واهتمام المسؤولين في الجهات الرسمية، وهذان أمران مهمان لمواصلة المسرح في البحرين، وذلك لرفع المستوى خاصة ان البحرينيين شغوفون محبون للمسرح».
وبعده تحدث الكاتب القدير جمال الصقر الذي قال: «زاملت العديد من الفنانين من خلال تواجدي في الكويت التي تتوافر فيها العديد من المميزات التي تساعد على الريادة والتفرد في المجال المسرحي والفني ومهرجان الكويت المسرحي يعتبر مهرجانا سياحيا فنيا ويثريها التقاء الشعوب والثقافات الفنية وقد وجدت نقلة نوعية في التنظيم والترتيب والعاملين الذين ساهموا في إنجاح هذه الفعالية».
وعن تأثير العالم الافتراضي على المسرح، قال: «مادام هناك وعي لا أعتقد ان تأثيرها سيكون واضحا في ظل التطور التكنولوجي ويجب ان نسخر ذلك التطور من ناحية إيجابية للمسرح وكفنان يجب ان يعرف كيف يصل إلى الجمهور من خلال المنصات».
أما الفنان القدير يوسف بوهلول فقال: «المهرجان ليس غريبا علينا كفنانين بحرينيين لأننا أساسا نعتبر الكويت بلدنا وما في شيء تغير علينا وسبق ان شاركت في المهرجان مع فرقة المسرح الكويتي وعندما أكون موجودا أحس اني بين أهلي والمشاركة تعد إضافة لي وتعطيني أيضا الدافع لأن أعمل وأستفيد من الخبرات الموجودة».

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