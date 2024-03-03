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((البصمة)) لا تصلح لـ ((الإعلام))

3/3/2024 11:30:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
بعد التعميم الصادر لربط نظام البصمة مع نظام الحضور والانصراف بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية بخصوص موظفي وزارة الاعلام، لابد من التركيز على امور مهمة في تنفيذ هذا التعميم وهو أن العمل بنظام البصمة لا يصلح تطبيقه بوزارة الاعلام وخصوصا على قطاع الاذاعة والتلفزيون وذلك لأن طبيعة العمل بوزارة الاعلام وهذين القطاعين مختلفة عن اي وزارات اخرى لها دوام محدد ومعلن عنه ولكن في وزارة الاعلام لايصلح تحديد المواعيد وذلك لضرورة تواجد الطواقم الفنية على مدار الساعة وطوال الاسبوع وايضا التحضير للبرامج المسجلة والمباشرة وهذا يتطلب ضرورة التواجد بها سواء كانت صباحية او مسائية بالاضافة إلى ضرورة التواجد المستمر لأي طارئ او حدث من قبل الاشرافيين وكذلك الفنيين وكذلك مطلوب تواجد الاشرافيين صباحا ومساء وذلك للإشراف ومتابعة الاعمال الموكلة لمعدي ومقدمي وطاقم البرنامج بالاضافة إلى ان الوزارة تقوم بعمل بفرق طوارئ في القطاعات وتواجدهم المستمر بتواجد واستمرارية البث الاذاعي والتلفزيوني خوفا من اي خلل يصيبه تلقائيا، كما ان هناك تواجدا مستمرا وبث برامج اذاعية وتلفزيونية خارج نطاق الوزارة وفي مواقع واماكن مختلفة في جميع أنحاء البلاد لتغطية المناسبات التي تقام في البلاد.
لذلك نتمنى من المسؤولين ان يتريثوا لتطبيق العمل بنظام البصمة خصوصا ونحن مقبلون على انتخابات مجلس الأمة 2024 والتي تتطلب تواجدا دائما لجميع موظفي وزارة الاعلام لتغطية هذا الحدث البرلماني.. ومنا للمسؤولين!

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