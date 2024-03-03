أهمية الوقت

(MENAFN
- Al-Anbaa) حينما تعلم أن العمر قصير وأن كبار السن يخبرونك بأن ما مضى من أعمارهم مر كلمح البصر، ستدرك حينها أهمية الوقت.
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حينما تعلم أن الشباب لن يستمر، وأنه مهما بلغت قوتك ستضعف، ومهما قوي عزمك فسيوهن، وأن القوة ستتحول إلى ضعف لا محالة، يقول تعالى: (الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير). ستدرك حينها أهمية الصحة.
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حينما تعلم أن من جدّ وجد ومن زرع حصد، وأن من سار على الدرب وصل، وتسمع قصص الناجحين ومن ابتدأ من الصفر، ومن كانت طموحاته صغيرة فكبر وكبرت معه طموحاته، ستدرك حينها أن البدايات الصغيرة ستكبر وستزدهر بالعمل والمثابرة.
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حينما تعلم أن الصداقات مهما قويت لن تدوم، ومهما كانت متينة لن تستمر، فالفراق سيأتي إما بالانفصال والنفور أو بالموت الذي سيحل على كل واحد منا، ستدرك حينها وجوب تقوية علاقتك بالخالق.
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حينما تدرك أن المظاهر خداعة، وأن ما يلمع من بعيد قد يكون سرابا، وأن ما تراه في برامج التواصل الاجتماعي ليس هو حقيقة الأمر، ستدرك حينها عظم الأشياء التي وهبها الله لك.
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حينما تعلم ستدرك، وحينما تدرك ستعلم أنك قد أضعت الكثير من الأوقات فيما لا ينفع، وأنك أهدرت الكثير من العمر بما لا يفيد.
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