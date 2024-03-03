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أهمية الوقت

3/3/2024 11:30:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حينما تعلم أن العمر قصير وأن كبار السن يخبرونك بأن ما مضى من أعمارهم مر كلمح البصر، ستدرك حينها أهمية الوقت.
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حينما تعلم أن الشباب لن يستمر، وأنه مهما بلغت قوتك ستضعف، ومهما قوي عزمك فسيوهن، وأن القوة ستتحول إلى ضعف لا محالة، يقول تعالى: (الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير). ستدرك حينها أهمية الصحة.
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حينما تعلم أن من جدّ وجد ومن زرع حصد، وأن من سار على الدرب وصل، وتسمع قصص الناجحين ومن ابتدأ من الصفر، ومن كانت طموحاته صغيرة فكبر وكبرت معه طموحاته، ستدرك حينها أن البدايات الصغيرة ستكبر وستزدهر بالعمل والمثابرة.
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حينما تعلم أن الصداقات مهما قويت لن تدوم، ومهما كانت متينة لن تستمر، فالفراق سيأتي إما بالانفصال والنفور أو بالموت الذي سيحل على كل واحد منا، ستدرك حينها وجوب تقوية علاقتك بالخالق.
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حينما تدرك أن المظاهر خداعة، وأن ما يلمع من بعيد قد يكون سرابا، وأن ما تراه في برامج التواصل الاجتماعي ليس هو حقيقة الأمر، ستدرك حينها عظم الأشياء التي وهبها الله لك.
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حينما تعلم ستدرك، وحينما تدرك ستعلم أنك قد أضعت الكثير من الأوقات فيما لا ينفع، وأنك أهدرت الكثير من العمر بما لا يفيد.

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