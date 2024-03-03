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برّ الوالدين الحقيقي!

3/3/2024 11:30:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصبحت مجتمعاتنا تشهد في الآونة الاخيرة انتشار ظاهرة عقوق الوالدين بكثرة وبصور عديدة ومختلفة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الجهل، فالجهل داء قاتل، والجاهل عدو لنفسه، فإذا جهل المرء عواقب العقوق العاجلة والآجلة، وجهل ثمرات البر العاجلة والآجلة، قاده ذلك إلى العقوق وصرفه عن البر.
فالبر ليس قبلة على رأس أمك وأبيك فتظن أنك بلغت غاية رضاهما، بل البر الحقيقي هو ان تعلم ما يسعدهما فتتسارع إلى فعله، وألا تتلذذ باستفزازهما وتدرك ما يؤلمها فتجتهد ألا يروه منك.
البر الحقيقي ألا تجادلهما حتى لو كنت على حق، مع الدفاع عنهما في كل شيء يضرهما او يزعجهما، والترويح عنهما، والمبالغة في توقيرهما واحترامهما، مع مدحهما وذكر فضلهما، وكذلك السعي الدؤوب لإدخال السرور إلى قلبيهما، ومشاورتهما في بعض الأمور ومشاركتهما بالأحاديث وحسن الاستماع إليهما وعدم تجريحهما، وإعطائهما الاهتمام إذا تكلما، وإشعارهما بالتفاعل بما يناسب كلامهما، إلى غير هذا من وجوه الخير.
هذان، هما والداك، كم آثراك بالشهوات على النفس، ولو غبت عنهما صارا في حبس، حياتهما عندك بقايا شمس، لقد رعياك طويلا فارعهما قصيرا.
وللأسف أن بعض الآباء اصبحوا يشكون من قسوة الأبناء وعقوقهم، والحق أن الجزاء من جنس العمل فمن بر والديه بره أبناؤه، ومن عقّ والديه عقه أبناؤه، فإن أردت أن يبرّك أبناؤك فكن بارا بوالديك.
وانظر إلى الخليل إبراهيم حين تأدب مع والده وتلطف في دعوته فقابل الأب هذا الأدب بمنتهى القسوة، ما كان من إبراهيم إلا أن قال: «سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا»، فكان جزاؤه من جنس عمله، رزقه الله ولدا صالحا، إسماعيل الذي تأدب معه حين أعلمه أنه أمر بذبحه فقال: «يا أبت افعل ما تؤمر».
وأوصى الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين جميعا، وقرن هذا الأمر بعبادته والنهي عن الإشراك به، ليدلل على عظمته، ومكانته في الدين، وأمر كذلك بالشكر لهما والبر بهما، وأن ذلك من شكره: «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا»، تعبير شفاف لطيف يبلغ شغاف القلوب وحنايا الوجدان، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟!
٭ شهد عبدالله بن عمر رجلا يمانيا يطوف بالبيت قد حمل أمه على ظهره، يقول: إني لها بعيرها المذلل.. إن أذعرت ركابها لم أذعر، الله ربي ذو الجلال الأكبر حملتها أكثر مما حملت.. فهل ترى جازيتها يا ابن عمر؟
فقال ابن عمر: لا، ولا بزفرة واحدة.
فحق الأم عظيم علينا أيضا.
فوالله لو قضى الأبناء ما بقي من العمر في خدمة الأبوين ما أدوا حقهما، رزقنا الله وإياكم بر الوالدين.

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