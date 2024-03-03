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74 عاماً و ((أونروا)) تحت المجهر والحصار!

3/3/2024 11:30:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في أواخر العام الماضي، أتمت «أونروا»، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، عامها الـ 74، قامت خلالها بتقديم الإغاثة والخدمات الصحية والتعليمية لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ودول الجوار، ولطالما عانت الوكالة، خاصة في السنوات الأخيرة، من محاولات وضغوطات لحلها.
يتم تمويل «أونروا» بالكامل تقريبا من التبرعات الطوعية التي تقدمها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة. وفي عام 2022، وطبقا للأرقام الواردة من الوكالة، بلغت إجمالي تعهدات الوكالة البالغة 1.17 مليار دولار، 44.3% منها كانت من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تبرعت بمبلغ 520.3 مليون دولار، بما في ذلك تلك التي أتت من خلال المفوضية الأوروبية، وكانت الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد أكبر المانحين الأفراد، حيث تبرعوا بنسبة تراكمية بلغت 61.4% من إجمالي تمويل الوكالة، وتصدرت الولايات المتحدة قائمة المانحين بـ 344 مليون دولار، تلتها ألمانيا بمساعدات وصلت إلى 202 مليون دولار، وعلى صعيد الدول العربية كانت السعودية في المرتبة الثامنة بين المانحين بـ 27 مليون دولار، والكويت في المرتبة 19 بـ 12 مليون دولار، ثم قطر في المرتبة الـ 20 بـ 10.5 ملايين دولار.
ودخلت «أونروا» مؤخرا مرحلة حرجة، إثر إعلان الولايات المتحدة تعليق مساهمتها المالية السنوية للوكالة البالغة 300 مليون دولار، عقب مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 موظفا من الوكالة في هجوم «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي، لتتبعها في قرار تعليق التمويل كل من أستراليا وكندا وفنلندا وإيطاليا وسويسرا وهولندا وبريطانيا واسكتلندا وألمانيا، وكانت الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي قد تصدرت قائمة أكبر الدول المانحة للوكالة في عام 2022!
ورغم عدم الكشف عن أي أدلة تدعم هذه المزاعم، إلا أن «أونروا» ردت على عجل بفصل 12 من موظفيها، مع تعهد مفوضها العام فيليب لازاريني بإجراء تحقيق شامل، وبمحاسبة أي موظف في الوكالة، بما في ذلك ملاحقته جنائيا، إن ثبت تورطه في «أعمال إرهابية»، كما تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجراء مراجعة مستقلة وعاجلة وشاملة «أونروا»، رغم رفضهما لتعليق التمويل الذي سيشل عمل الوكالة باعتبارها أكبر مؤسسة إنسانية تعمل في القطاع المنكوب، وتمثل شريان الحياة لنحو 2.3 مليون من سكانه الذين يعيشون ظروفا مأساوية في ظل العدوان الوحشي المستمر منذ 113 يوما، فيما يمثل حسب وصف العديد من الجهات عقابا جماعيا للسكان!
يبدو القرار مثيراً للاستغراب، سواء لصدوره بعد حكم محكمة العدل الدولية على إسرائيل باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية لحماية أهل غزة من التعرض للإبادة الجماعية، أو في سرعة تهافت الولايات المتحدة ثم الدول الغربية لتصديق المزاعم الإسرائيلية، والتي لم يتم حتى اللحظة التحقق من صحتها، بما يجعل من هذه الحكومات بطريقة ما شريكة في الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في غزة!
من جهة أخرى، يأتي الاتهام كحلقة جديدة في مسلسل استهداف إسرائيل للوكالة، التي طالما وصفتها بأنها تطيل من أمد الصراع العربي- الإسرائيلي باعتبارها رمزا لمظلمة اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، وتبريرا لقصفها مدارس الوكالة ومستشفياتها ومكاتبها ومخازنها الغذائية في غزة، وقتل 132 من موظفيها خلال الشهور الـ 3 الماضية!، وعقب القرار لم تخف إسرائيل سعيها لمنع «أونروا» من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وضرورة استبعادها في مرحلة إعادة إعمار القطاع، واستبدالها بوكالات أخرى!
تعرضت الوكالة في عهد الرئيس الأميركي السابق لصدمة وأزمة بسبب منعه لتمويلها، وكتبت وقتها تحت عنوان «حتى أونروا لم تسلم من شره!»، أما الآن، فالوكالة تتعرض لما هو أشد منها مع هذا التكاتف الذي تقوم به الجهات التمويلية الغربية الكبرى، ما يحتم السؤال الأهم حول مواقف الدول العربية والإسلامية وما الذي ستفعله، وهي تمتلك القدرة على دعم «الأونروا» ماليا ولوجستيا، فهل تمتلك الإرادة أيضا أم أنها ستخضع للمزيد من الابتزاز الإسرائيلي والغربي، ومن خلال ردود الأفعال الإيجابية المتنوعة في هذا الخصوص كان بيان وزارة الخارجية السعودية والتي تحض فيه الجهات المانحة على مواصلة دعم الوكالة للاضطلاع بمهامها الإنسانية في القطاع، ومرة أخرى إذا لم تقف الدول المانحة القوية لدعم منظمة اللاجئين الفلسطينية «أونروا» سنشهد، لا قدر الله، فصلا جديدا في خذلان الشعب الفلسطيني ومقاومته وتصفية قضيته!

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