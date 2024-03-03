المتقاعدون ومطالبهم العادلة

(MENAFN
- Al-Anbaa) رغـــم رعاية وحنان، وعناية دولتنا الغالية بمواطنيها جميعا وعلى مدى مراحل حياتهم، إلا أن الكثير من العاملين والمتقاعدين لا تزال تواجههم مواقف صعبة على الساحة العملية، فالمتقاعد الذي دخل عامه الـ70 عاما من عمره ومع تقاعده ويطمع في شراء مركبة جديدة له أو لأحد أفراد أسرته بالتقسيط المريح، فإنه يفاجأ بعبارة تؤلمه ويسمعها دائما وهي: «لا ينطبق عليك النظام سوى كفالة بناتك، أو أبنائك؟!» أو وديعة تغطي ذلك؟!
إن هذا المتقاعد أو المتقاعدة من أبناء الكويت الذين قاموا بواجباتهم كاملة وبشكل متكامل أثناء الخدمة لوطنهم لتكون لهم الكرامة والتقدير المدروس وأن تكون لهم معاملة خاصة برفع معنوياتهم من قبل من حولهم، وإيجاد بدائل لهذه العبارة المؤلمة كما حددها دستورنا الكريم لهذه الشريحة ورموزها الكويتية عبر فيها الكثير من قيادات الدولة كما هو أحوال دول متقدمة عربية وأجنبية توقر كبارها، وتعتني بصغارها، دون مساس لكرامتهم.
ونعتقد جازمين بأن هناك الكثير من البدائل المتاحة والتي يمكن إيجادها ليشعروا بالثقة بأنفسهم ويفخروا بما قدموه خلال مسيرة عطائهم وعملهم في جميع القطاعات والمواقع، ولترسم ابتسامة الرضى على وجوههم وتفرح قلوبهم، وتهدي عقولهم بكل حالاتهم.
طالت أعماركم،، والله ولي الصالحين.
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