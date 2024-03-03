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المتقاعدون ومطالبهم العادلة

3/3/2024 11:30:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رغـــم رعاية وحنان، وعناية دولتنا الغالية بمواطنيها جميعا وعلى مدى مراحل حياتهم، إلا أن الكثير من العاملين والمتقاعدين لا تزال تواجههم مواقف صعبة على الساحة العملية، فالمتقاعد الذي دخل عامه الـ70 عاما من عمره ومع تقاعده ويطمع في شراء مركبة جديدة له أو لأحد أفراد أسرته بالتقسيط المريح، فإنه يفاجأ بعبارة تؤلمه ويسمعها دائما وهي: «لا ينطبق عليك النظام سوى كفالة بناتك، أو أبنائك؟!» أو وديعة تغطي ذلك؟!
إن هذا المتقاعد أو المتقاعدة من أبناء الكويت الذين قاموا بواجباتهم كاملة وبشكل متكامل أثناء الخدمة لوطنهم لتكون لهم الكرامة والتقدير المدروس وأن تكون لهم معاملة خاصة برفع معنوياتهم من قبل من حولهم، وإيجاد بدائل لهذه العبارة المؤلمة كما حددها دستورنا الكريم لهذه الشريحة ورموزها الكويتية عبر فيها الكثير من قيادات الدولة كما هو أحوال دول متقدمة عربية وأجنبية توقر كبارها، وتعتني بصغارها، دون مساس لكرامتهم.
ونعتقد جازمين بأن هناك الكثير من البدائل المتاحة والتي يمكن إيجادها ليشعروا بالثقة بأنفسهم ويفخروا بما قدموه خلال مسيرة عطائهم وعملهم في جميع القطاعات والمواقع، ولترسم ابتسامة الرضى على وجوههم وتفرح قلوبهم، وتهدي عقولهم بكل حالاتهم.
طالت أعماركم،، والله ولي الصالحين.

MENAFN03032024000130011022ID1107929223

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