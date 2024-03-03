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مصادر دخل جديدة للكويت

3/3/2024 11:30:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) إن التطور السريع في إيجاد بدائل الطاقة غير الصديقة للبيئة، أصبحت اليوم في موقع متقدم على هذا الصعيد. والاكتشافات الحديثة التي تخرج علينا كل يوم تقريبا تؤذن بدخول عصر جديد مغاير ومختلف لما اعتدنا عليه في الكويت ومنطقة الخليج عموما، وذلك في الفترات السابقة المتمثلة في الاعتماد على مصدر وحيد أو لنقل الاعتماد على مصدر واحد للإنتاج المحلي وهو تصدير النفط.
وبعيدا عن لغة الأرقام وتعقيداتها التي تحتاج إلى تحليل وتسهيل الفهم، نتجه إلى الموضوعية في طرح هذه القضية لنقول إن الوضع الحالي أصبح على هذا الشكل من قضية تنويع مصادر للدخل في الدولة، فإن الحاجة هنا، ونظرا لظروف بلدنا الحبيب من هذه الناحية، تتطلب إيجاد مصادر بديلة أو مساندة بنسبة كبيرة وتنويع مصادر الدخل.
تلك النظرية التي لطالما نادى بها العديد من المراقبين للشأن الاقتصادي والمتعلقة بالناتج القومي وتصدير النفط باعتباره المصدر الوحيد المتوافر في هذه البلاد منذ زمن بعيد.
وبناء عليه، فإننا نجدد الدعوة إلى العمل الجاد والمضني لتحقيق الأماني والتطلعات لإيجاد مصادر أخرى لتنويع مصادر الدخل بالدولة في ظل دخول العالم هذا المنحى وعدم الاعتماد على مصدر واحد ووحيد فقط.
فهذه السياسة، أي سياسة الاعتماد على مصدر واحد للدخل، هي سياسة خطيرة على المدى البعيد، وتبقي الدولة في إطار محدود وآفاق مسدودة، ومن جانب آخر، فإن الدولة لا تخلو من وجود مصادر بديلة حاليا، لكنها وفي الشكل الحالي لا ترقى إلى مستوى التوقعات على غرار تجارب الدول الأخرى في العالم ذات المقدرة على توفير الإمكانات اللازمة لتحقيق هذه الغاية.
وعلى الرغم من البدء في تطبيقها قبل سنوات عديدة، فإنها ما زالت في بداية خطواتها، إن جاز التعبير، وتحتاج إلى وقت طويل قبل أن تفرض نفسها على صعيد الدخل الذي يعتد ويعتمد عليه ويساند في نفس الوقت المصدر الوحيد الحالي المتمثل في النفط وتصديره.
وبناء عليه، فإننا نجدد الدعوة لإيلاء هذه القضية حيزا مهما في نطاق اهتماماته ضمن مسار جهوده على صعيد الوضع الاقتصادي وتعزيزه بإيجاد مصادر دخل جديدة وبديلة.
والله الموفق.

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