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التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان

3/3/2024 11:30:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الكسعي نسبة الى كسع بن محارب، وهي قبيلة في اليمن، والمقصود بالكسعي محارب بن قيس وفي رواية أخرى: غامد بن الحارث، وقيل في نسب هذا الرجل غير ذلك، وهو مضرب المثل في الندامة، فقد روت كثير من المصادر التاريخية ومنها مجمع الأمثال، أن هذا الرجل كان يرعى ابله في البر، وبينما هو في شأنه، إذا به يرى شجيرة يصلح خشبها لصنع السهام، فسقاها من قربته حتى روت، ثم ظل يسقيها الماء أياماً حتى استوى عودها وصلب فصنع منها قوساً وخمسة أسهم، ثم أتى على أرض صخرية تكثر فيها الظباء، فكمن لها خلف صخرة، فرأى سرب ظباء فرمى ظبيا بسهم فقدح السهم في صخرة، فظن الكسعي أن السهم قد خاب، فكمن وراء الصخرة مرة ثانية حتى أتى سربا آخر فرمى ظبيا ثانيا فقدح السهم شررا في الصخرة أيضا، فصنع الأمر ذاته بسهامه الخمسة، كل ذلك تقدح سهامه في الصخرة، فغضب غضبا شديدا وهوى بقوسه على الصخرة فكسره تكسيرا، ثم خرج من مكمنه ونظر حوله وتأمل فوجد خمسة ظباء مصابة على الأرض فعلم أن سهامه كانت تخترق الظباء ثم تقتدح في الصخر، فندم ندماَ شديدا على كسر قوسه، فقال في ذلك أبياتا مشهورة منها:
ندمت ندامة لو أن نفسي
تطاوعني إذا لقطعت خمسي
تبين لي سفاه الرأي مني
لعمر أبيك حين كسرت قوسي
فأصبحت ندامته مثلا لكل نادم، ومن ذلك قصة الفرزدق وزوجته النوار، فقد كان الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة متزوجا من ابنة عمه النوار بنت اعين بن صعصعة، وكانت أحسن نساء زمانها خُلقا وخَلقا وأفصحهن منطقا، ذات أدب، مكرمة عند قومها مسموعة الكلمة فيها، فطلقها الفرزدق بعد إلحاحها وندم على ذلك ندما شديدا وقال مستشهدا بقصة الكسعي:
ندمت ندامة الكسعي لما
غدت مني مطلقة نوار
وكانت جنتي فخرجت منها
كآدم حين لَج بها الضرار
وكنت كفاقئ عينيه عمدا
فأصبح مايضيء له النهار
هذه قصة ندامة الكسعي فلا نستعجل الأمور فنندم حين لا يجدي ندمنا شيئا، فالتأني من الرحمن والعجلة من الشيطان.
ودمتم سالمين.

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