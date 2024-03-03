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محمد بنيس: حين نفتقد الوعي النقدي نفتقد الإبداع الثقافي

3/3/2024 11:30:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يوسف عبدالله محمود
محمد بنيس كاتب مغربي مرموق، يقلقه الواقع الثقافي العربي، يقلقه هيمنة ((السلطة)) على المثقف العربي، فهو إما أن يخضع لجبروتها متنازلاً عن قناعاته وقيمه الإنسانية التي يبشر بها او يموت جوعاً، أو يهيم على وجهه طريداً في المنافي.
يسخر محمد بنيس من ((حداثة معطوبة)) –كما سماها- تتفاخر بها بعض المؤسسات السياسية في البلدان العربية زاعمة أنها وفرتها للمثقفين في مجتمعاتها، بينما الواقع خلاف ذلك.
في كتابه ((الحداثة المعطوبة)) الصادر عن دار توبقال بالمغرب ينعى هذا الكاتب حداثة معطوبة يتم التفاخر بها عربياً، يدلع لها لسانه ساخراً!
يقول محمد بنيس وبمرارة: ((ما يسود في هذا الزمن هو انتصار اللامعرفة لدى المنتسبين إلى ((الحداثة)). انتصار يتحول إلى سخرية من المعرفة باسم ما بعد الحداثة حيناً، وباسم التملص من المعرفة حيناً، تلك المعرفة التي أفسدت الحداثة في زعم هؤلاء)). كأن به يقول حداثتنا بلا ((دسم))!
وفي مقارنة بين نخب المثقفين العرب من العشرينيات حتى السبعينيات من القرن الماضي يقول: ((فالتكوين المعرفي الذي أقبلت عليه النخبة الحديثة من العشرينات حتى السبعينات يقابله جفاء ممزوج بالمقت لدى اللاحقين)). (المرجع السابق ص 24)
يتساءل ((كيف يمكن الاستمرار في الدفاع عن الحداثة في مجتمع العنف الثقافي كهذا الذي يتحكم ببطش في حياتنا الثقافية؟ ثم يعترف وبمرارة أيضاً ((أن الحرية والمعرفة لم تكونا عنصرين مُضافين إلى الحداثة)). عن أي حداثة إذاً نتحدث؟
يأخذ بنيس على المجتمعات العربية تمسكها بِـ))التقليد)). إنه ((تقليد يتسع بقدر ما ينسحب الوعي النقدي في الفكر والإبداع معاً. وبانسحاب الوعي النقدي تبطل المعرفة)). بدوري أقول: وتسود اللاعقلانية.
وبجرأة أكثر يقول ((تقليد كان اهتدى بقراءة دينية وقومية تبسيطية، تتخلى عن المعرفي الذي ينقل الرؤية من مكان الدلالة الواحدة إلى مكان الدلالة المتعددة)). (المرجع السابق ص 74). إنها التبسيطية التي تسطح الوعي وتستخف بالإبداع.
يُفرغ الكاتب المد الأصولي الذي يكتسح المجتمعات العربية محارباً أي تحديث ((نحن الآن مع تصاعد الخطاب الأصولي نجد أنفسنا في شبه فضاء يتيم)).
كل الأسئلة متهمة بكونها غربية، أو هي مُنبتة عن أصولها في ألطف التعابير. أسئلة ((الحداثة)) باتت مُدانة ومتهمة. (المرجع السابق ص 74)
وفي نقد مرير منه للمؤسسة السياسية العربية يقول ((ان المؤسسة السياسية العربية اختارت إبعاد الثقافة؛ كبتها خارج عتبات البيت)). ((إيقافها، اتهامها بالكفر، بالزندقة، بالتآمر على المقدسات، بتخريب الأمة، بالإباحية، بالغزو الفكري، بالشعوبية)). ما أبعد هذه الاتهامات عن الواقع! (المرجع السابق ص 103)
وفي نقد مشروع للمثقفين الذين يُبدلون جلودهم من حين لآخر طلباً للوجاهة والمنصب، فمن معارضين في السابق إلى منخرطين في ركاب السلطة السياسية، يقول: ((ها نحن نحسّ بافتقادنا لشريحة من المثقفين كان لها كلمة الرفض في الماضي، فإذا هي اليوم تُبرر وتدافع عما لم تكن تؤمن به، أو ما يتعارض مع الأساسيات التي استندت إليها في فعلها الثقافي الأول)). (المرجع السابق ص 105). إنه ((التماهي)) مع المؤسسة السياسية كسباً للمنافع الشخصية.
وهكذا، وبدلاً من الدفاع عن ((الوطن)) أصبح الدفاع عن مؤسسة السلطة، تبريرا بلا حدود لكل تصرفاتها. في مثل هذا الظرف الشاذ يغيب ((الوعي النقدي))، ويغدو ((الدجل)) هو سيد الموقف. أما المثقفون الشرفاء فيصفهم بأنهم ((حكماء خارج القاعة)). (المرجع السابق ص 109)
والمحزن أن التحريض على هؤلاء ((الحكماء)) مستمر من قبل المثقفين المنافقين! يجلدونهم دون رحمة!
يَأس محمد بنيس على ((الوعي النقدي)) الذي ((أصبح منعزلاً ووحيداً في شوارع وساحات تضج بما يريده الزمن من الثقافة)). (المرجع السابق ص 147). انه زمن ((الانبطاح)).
وهنا نراه يستحضر قامتين شامختين هما نصر حامد أبو زيد وإدوارد سعيد، فوعيهما النقدي جعلهما يدفعان الثمن غالياً. هذان الرمزان الكبيران اللذان أخلصا لمبادئ التحديث في العالم العربي، انهال عليهما النقد والتجريح. الأول لأنه أعاد قراءة النص الديني بانفتاح واستنارة، فكان أن تم تكفيره وأهدر دمه مما اضطره للسفر خارج وطنه مصر خشية الاغتيال.
والثاني مُنعت أعماله التي تناولت بالنقد مفاوضات أوسلو من دخول فلسطين بحجة سياسية .
وبعد، ألا تُعد حداثتنا العربية –وكما وصفها هذا الكاتب- ((حداثة معطوبة)) أي غير حقيقية لأنها لا تستوعب قيم الحداثة بمعناها الإنساني؟ ألا تُعد حداثة ((مُشوهة))؟
مثقفونا في غالبيتهم ((لا يجدون غضاضة في الخضوع للسلطة بتعدد تسمياتها الدينية والسياسية ما دامت السلطة الاقتصادية لم تتشكل بعد علاقتها بالحقل الثقافي)) إنه غياب بالقهر في الغالب.
ثمة ألغام في الطريق تحول دون ((الحرية)) التي توفر لـ))الإبداع)) الأجواء المواتية. ثمة استبداد ((لا يشيخ)) ليغتال الفكر المبدع. يُطارد المطالبين بحياة إنسانية يتساوى فيها الجميع، لم نتحرر تماماً من فلك الممنوع بعد! زمننا العربي الراهن لا يعبأ بـ))الحكمة))، ((الحكماء)) في زمننا هذا تُصادر أعماله الإبداعية، تُشن عليهم الحملات الظالمة مطالبة بالقصاص منهم! منهم من في المنافي.
دعونا –يا قوم- لا نبالغ في ((التمركز حول الذات العربية الفخورة بأمجادها)). دعونا نبدع كما أبدع صانعو هذه الأمجاد. فلننظر إلى أنفسنا في ((المرآة)).
((السؤال النقدي)) يتجنب الكثيرون منا طرحه على أنفسهم، يخشون طرحه، هناك من يترصدهم إن طرحوه، مشروع التحديث الثقافي الذي تم مرة التبشير به ولى واندثر! تكفير شرفاء الكلمة ما يزال سائداً! ما أقسى أن تكفر شريفاً! فتاوى المفتين لا حصر لها في زمننا الرديء!

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