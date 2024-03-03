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مستشفيات البشير تحتفل بحصولها على اعتماد المؤسسات الصحية

3/3/2024 11:30:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، رعى وزير الصحة الدكتور فراس الهواري الاحتفال الذي نظمته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للإعلان عن حصول مستشفيات البشير على الاعتماد من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية.
وحصل على هذا الاعتماد مستشفى الجراحة والجراحات التخصصية، ومستشفى الباطني، والأشعة والجلدية والتأهيل، ومستشفى النسائية والأطفال، ومستشفى الطوارئ والعيادات الخارجية، إضافة إلى مديرية المختبرات التي تعد أول مديرية تحصل على الاعتماد في وزارة الصحة.
وقال الهواري في كلمة له خلال الاحتفالية، إن الإنجاز الذي حققته مستشفيات البشير بحصولها على الاعتمادية يأتي بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، مؤكدا أن جلالة الملك أولى منذ توليه سلطاته الدستورية جل اهتمامه للرعاية الصحية لعلاقتها المباشرة بصحة الإنسان، وسعى جلالته دائما إلى تأمين خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وبما يتناسب مع احتياجاتهم.
وأوضح أن حصول مستشفيات البشير على الاعتماد، يؤكد أن لديها الالتزام الكافي بتحسين مستوى جودة الرعاية المقدمة للمرضى، من أجل ضمان بيئة آمنة، وتقليل أي مخاطر ممكنة قد يواجهها المرضى أو كادر العمل، وتقديم الرعاية الصحية في الوقت الملائم، وتقليص فترات الانتظار والتأخير لما له من تأثيرات سلبية على صحة المريض، وتقديم الرعاية الصحية لجميع المرضى دون أي تمييز.
وأشار إلى أن وزارة الصحة وضعت خطتها الإستراتيجية بشكل استثنائي العام الماضي ولأول مرة لثلاث سنوات، وتركز ثقتها بقدرات كوادرها على تحقيق الإنجاز وإحداث الفرق المنشود، بهدف الإسراع في جعل التحديث في القطاع الصحي الحكومي ملموسا، من تطوير في بنيته التحتية وتعزيز للخدمات الصحية، وتحسين طرق الوصول إلى الخدمة الصحية المقدمة.
من جهته، أكد مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات، أن الحصول على الاعتماد هو بداية الطريق لإتمام مسيرة العمل، مشددا على مضي المستشفى في تنفيذ خطط عمل تصب في مصلحة الوطن وتحسن الخدمة الصحية لجميع متلقي الخدمة، والاستمرار بتحديث البنية التحتية والخدماتية وتحقيق المزيد من التطور والتميز في تقديم الخدمة.
من جانبها، قالت نائب رئيس مجلس إدارة مجلس اعتماد المؤسسات الصحية الدكتورة رويدا المعايطة، إن الأردن يفخر ببرامج اعتماد المؤسسات الصحية في جميع أنحاء العالم، مشيرة الى أن المجلس يتبوأ مركزا إقليميا ويحقق رؤى جلالة الملك منذ تسلمه سلطاته الدستورية قبل 25 عاما.
وعرضت مديرة مشروع تحضير مستشفيات البشير للاعتماد رباب ذياب، لرحلة اعتماد المستشفيات التي استغرقت خمس سنوات ونصف منذ عام 2018، تم من خلالها تحقيق العديد من الإنجازات التي تضمنت ترسيخ ثقافة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بين فرق القيادة والموظفين في مستشفيات البشير.
بدورها، قالت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن ليزلي ريد، كممول لمشروع تحضير مستشفيات البشير للاعتماد، إن أهداف الوكالة من تمويل المشروع جاءت للمكانة المركزية التي تتمتع بها مستشفيات البشير في القطاع الصحي العام والخدمات الصحية التي تقدمها للآلاف من المواطنين يوميا.
وفي ختام الحفل كرم الهواري مستشفيات البشير الأربعة بعد نجاحها في الحصول على الاعتماد، وعرض فيديو أمام الحضور عن رحلة الاعتماد، بين من خلاله أوضاع المستشفيات قبل وبعد حصولها على الاعتماد، كما تم تنظيم معرض كشف من خلاله عن العديد من قصص النجاح التي كانت نتاج جهد جماعي من قبل كوادر المستشفيات تحت مظلة المشروع وشركائه، إضافة الى إقامة جلسة حوارية على المسرح ناقش خلالها مديرو مستشفيات البشير إنجازاتهم والتطورات الحاصلة في صروحهم الطبية.-(بترا)

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