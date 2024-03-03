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الجيش عنوان للقيم النبيلة.. ووجه إنساني يقف مع المظلومين في فلسطين

3/3/2024 11:30:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - "جيشنا العربي ما زال يخط صفحات جديدة في كتاب العروبة والتفاني والإخلاص، واليوم، في ذكرى تعريب قيادة الجيش، يواصل نشامى القوات المسلحة بذل كل ما بوسعهم للوقوف إلى جانب أشقائهم في غزة بوركت هذه الجهود". هذا ما كتبه جلالة الملك عبدالله الثاني الجمعة الماضية على صفحته في موقع "إكس" بذكرى تعريب الجيش.
فالقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي على عهدها بدعم صمود الشعب الفلسطيني، انطلاقاً من الشرعية التاريخية والدينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، واليوم تستحضر مسؤوليتها الدينية والأخلاقية، وتسطّر رسالة للعالم بضرورة كسر حصار التجويع على الأهل في غزة المنكوبة، عبر إنزالات جوية بلغت حتى يومنا 23 إنزالا أردنيا و7 إنزالات بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، عدا عن المستشفيات الميدانية التي أقيمت سابقا في القطاع والضفة بأبهى وأنقى صور التلاحم والنصرة، كما يؤكد فلسطينيون.
في العام 2000، أنشأ الأردن المحطة الجراحية في مدينة رام الله، تلتها في العام 2002 محطة ثانية في جنين، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأكثر من مليونين و100 ألف، وأقام المستشفى الميداني الأردني/1 الذي بدأ أعماله في العام 2009 ثم البعثة الطبية/77 لخدمة أكثر من مليوني حالة من أهالي القطاع، وفي ظل حرب الاحتلال على القطاع، أقام الأردن المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 الذي تعاملت كوادره منذ بدء العدوان مع نحو 50 ألف حالة مرضية وإدخال لمصابين بالقصف العشوائي للاحتلال على الأبرياء.
ومع تزايد وتيرة العنف في الضفة، صدرت التوجيهات الملكية السامية بإرسال المستشفى الميداني الأردني نابلس/1، ليقدم فيه نشامى الخدمات الطبية الملكية العلاج للأهل في الضفة، مجسدين أبهى صور التلاحم والوحدة العربية.
كما سيّرت القوات المسلحة جسرا جويا عبر مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي بأكثر من 55 طائرة، وقوافل برية عبر المعابر الحدودية وصل لـ343 شاحنة، حملت 5116 طن مواد غذائية ومساعدات إغاثية وطبية، للأهل في القطاع.
وبموازاة ذلك، لم يدخر الأردن جهداً لنصرة الحق والدفاع عن المظلوم، فسعى عبر قنواته الدبلوماسية لفضح الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة والقطاع، وهبّ بقيادة جلالة الملك الذي جاب عواصم صنع القرار، محذرا من انفجار أزمة ستعيشها المنطقة والعالم لعدم انصياع إسرائيل لمطلب وحق أبناء الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة، واضعاً جلالته نصب عينيه بأن فلسطين بوصلتنا والقدس تاجها.
وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، أكدت، أن المساعدات الإغاثية الأردنية، تسهم بالحد من جوع الفلسطينيين، بخاصة في غزة التي تمر بحالة تدمير شامل للحياة والبنى التحتية، بخاصة مستشفياتها التي لم يبق منها سوى 13 تعمل جزئيا وبإمكانات متواضعة جدا من أصل 36 مستشفى خرجت عن الخدمة بالكامل.
وأشارت الكيلة، لدور الخدمات الطبية العسكرية الأردنية الكبير، عبر المستشفيات الميدانية التي تستقبل الجرحى وتجري عمليات، مثمنة الإنزالات الجوية لإغاثة الأهل في غزة والتي شارك جلالة الملك في بعضها.
الأمين العام للاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة مجدي مرعي قال "في ظل ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من هجمة شرسة من الاحتلال بخاصة على القطاع، لا بد من الإشارة وبفخر لجهود الأردن بقيادة جلالة الملك، أكان بمواقف جلالته السياسية الداعمة للقضية الفلسطينية، بخاصة ما يتعلق بقضية القدس والمسجد الأقصى المبارك، أو بإقامة المستشفيات الميدانية، أو بتسيير الحملات الإغاثية المستمرة، وآخرها الإنزال الجوي للمواد الإغاثية التي قادها جلالته لإغاثة أبناء شعبنا في القطاع، وكسر حصار التجويع الذي يفرضه الاحتلال عليهم.
ودعا مرعي، الدول العربية والأوروبية للتنسيق مع الأردن ومشاركته بمثل هذه المبادرات الإنسانية الإغاثية.
منسق الاتحاد الفلسطيني للصم وليد نزال، أكد أن مبادرة جلالة الملك بإنزال المساعدات الإغاثية على أهلنا في غزة، هي من شيم الهاشميين بإغاثة الملهوف، في ظل تعرض أهلنا بغزة للقصف والإبادة والتدمير والحصار ومنع الغذاء والماء والدواء.. "شكرا للأردن وجلالة الملك والشعب الأردني الشقيق". وأعرب عن أمله بتضمين المساعدات مواد إغاثية لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا لاستشهاد العديد من هذه الفئة، برغم أنهم يرتدون سترة وقميصا مكتوبا عليهما (أنا شخص أصم) والشعار الدولي للصم لتعريف المؤسسات الدولية والإغاثية لمساعدتهم.
الغزّي المحاضر الجامعي محمد مصطفى الشامي، قال إن جلالته، أول من قام بعملية إنزال جوي للطعام لشمال غزة، وألهم دولا عربية وغربية بفكرة الإنزال الجوي لإنقاذ القطاع، مبينا أن الإنزالات الجوية التي نفذت بإشراف ومشاركة جلالة الملك، كان لها وقع كبير على الغزيين الذين تلهج قلوبهم فرحة وبهجة بأطنان المساعدات والأطعمة الغذائية الجاهزة وحليب الأطفال ومستلزماتهم، في طرود مكتوب عليها "صنع في الأردن".
وقال، إن ظروف غزة هي الأصعب في تاريخها، فلا ماء ولا طعام ولا كهرباء أو وقود، وهناك غلاء في المواد الأساسية من طحين ورز وسكر، عدا عن انتشار الأمراض المعدية مثل الكبد الوبائي بسبب تدمير شبكات الصرف الصحي بجرافات الاحتلال، مشيرا الى أنه باستثناء "الخبيزة" وماء ربما غير صالح للاستهلاك الآدمي، فقد دمر الاحتلال كل ما له صلة بالحياة.-(بترا)

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