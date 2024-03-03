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الفايز يلتقي عددا من السفراء لدى المملكة

3/3/2024 11:30:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، لدى لقائه في مكتبه أمس، عددا من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى المملكة كلا على حدة، أوجه التعاون الثنائي، وسبل تعزيز العلاقات المشتركة والبناء عليها بمختلف المجالات.
والتقى الفايز السفير الكويتي حمد راشد المري، بحضور رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الكويتية العين فاضل الحمود، والسفيرة التونسية مفيده الزريبي، والسفير التركي اردام اوزان، بحضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية التركية العين ياسين الحسبان، والسفير الفرنسي اليكسي لو كوور، والسفير البرازيلي مارسو فاغونديس، بحضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية البرازيلية العين عيسى مراد.
وجرى خلال اللقاءات استعراض الأوضاع الراهنة في المنطقة، وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وضرورة مواصلة الجهود العربية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزه والضفة الغربية، إضافة إلى إيصال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة بشكل دائم، والوصول إلى أفق سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبهم عبر السفراء، عن اعتزازهم بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية مع الأردن وبمختلف المجالات، مؤكدين الحرص على النهوض
بها وإدامتها.-(بترا)

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