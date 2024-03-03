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محدودية الموارد تستدعي تحسين تعليم اللاجئين ومضيفيهم

3/3/2024 11:30:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان– أكدت دراسة حديثة بعنوان "النزوح القسري والتعليم: بناء الأدلة على الحلول الناجحة" أنّ الحكومة "تواجه حاليًا تحديات في دمج اللاجئين بشكل فعال في أنظمة التعليم الوطنية بسبب محدودية الموارد، ما يستدعي الاستثمار في برامج وسياسات التعليم الفعالة بتحسين نتائج التعلم، سواء للاجئين وللسكان المضيفين".
وأوصت الدراسة التي أعدها البنك الدولي بالتعاون مع مفوضيّة الأمم المتحدة للاجئين، والوكالة البريطانية للتنمية الدوليّة، بـ"ضرورة ربط نفقات التعليم بالبيانات المتعلقة ببرامج التعليم وفعاليتها على المستويين الكلي والمتوسط"، داعية الممولين الدوليين للمساهمة بتحقيق هذا الهدف عبر تقديم المساعدة الفنية للحكومة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمراجعة تقارير الإنفاق على التعليم وربطها ببرامجه.
وذكرت الدراسة- بناء على تقييمات سابقة- أن دمج الطلبة اللاجئين بالتعليم الابتدائي للحكومة المقدم للسكان المضيفين، سيكلف في المتوسط نحو 1,063 دولارا لكل طالب، في حين أن التعليم الابتدائي نفسه، سيكلف 886.12 دولار للسكان المضيفين، أما التعليم الثانوي، فتبلغ تكاليف الطالب اللاجئ الواحد نحو 1,250 دولارا ونحو 926 دولارا للسكان المضيفين.
وأشارت إلى أنّ التكاليف المقدرة لتعليم اللاجئين وتعليم السكان المضيفين أعلى بكثير في الأردن وغيرها من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، مقارنة بمعظم البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ما يسلط الضوء على أهمية تخصيص الموارد بكفاءة لسياسات وبرامج تعليمية مؤثرة وفعالة من حيث التكلفة في الأردن.
وترى الدراسة أنّ "هذا مهم للأردن الذي يعتبر ثالث أكبر بلد مضيف للاجئين السوريين"، كما أنه من المهم ربط نفقات التعليم بالبيانات المتعلقة، بتأثيرات برامج التعليم الممولة على التعلم والنتائج التعليمية الأخرى.
ومع ذلك، فإن البيانات الحالية لا تسمح بإجراء مثل هذا التأثير، وما يرتبط به من تحليلات لفعالية التكلفة، لأن البيانات المتعلقة بنفقات التعليم لا ترتبط بالبيانات المتعلقة ببرامج تعليمية محددة أو تأثير هذه النفقات.
ووفقا للدراسة، فالمفوضية كانت أنفقت 2.56 مليون دولار على التعليم في الأردن العام 2021، وهو مبلغ "منخفض نسبيًا بالنسبة للعدد الكبير من الطلبة اللاجئين" ولكنه متوقع، بالنظر إلى وضع الدخل المتوسط المرتفع في الأردن، مشيرة الى أنه من إجمالي نفقات التعليم، تنفق المفوضية في الأردن 63.25 % على الموظفين،
و11.84 % على النفقات العامة، و 24.91 % على العمليات.
وبرغم أن نفقات التعليم في المفوضية كانت منخفضة نسبيًا بالنسبة لعدد اللاجئين في البلاد، فمن الممكن أن يكون التمويل المشترك من أصحاب المصلحة الآخرين، كوزارة التربية والتعليم، بما قد يكونون قد ساهموا بتوفير موارد تعليمية إضافية للطلبة اللاجئين الذين تغطيهم المفوضية.
ومع ذلك، فإن ميزانية التعليم الحكومية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 3.0 % منخفضة نسبيًا، مقارنة بميزانية البلدان الأخرى ذات الدخل المتوسط الأعلى عندها ذات التدفق الكبير للاجئين، والتي نجحت بدمجهم في أنظمة التعليم الوطنية، مثل كولومبيا التي تنفق 4.5 % من ناتجها المحلي الإجمالي على التعليم.
وإلى جانب تكاليف التعليم المرتفعة نسبياً في الأردن، تقول الدراسة إن الأردن قد يستمر بمواجهة تحديات دمج اللاجئين في أنظمة التعليم الوطنية، عندما لا يتلقى أو يخصص تمويلاً إضافياً لتعليم اللاجئين.
وتشير دراسات مختلفة، إلى أن الأردن تواجه تحديات كبيرة في الميزانية مع دمج اللاجئين في أنظمة التعليم، حتى بالمقارنة مع البلدان الأخرى ذات الدخل المتوسط الأعلى، إذ يقدر البنك الدولي والمفوضية أنه سيكلف 16 % من إجمالي النفقات العامة على التعليم الابتدائي والثانوي لدمج الأطفال اللاجئين بالمدارس الحكومية للسكان المضيفين في الأردن، في حين أن متوسط تكاليف دمجهم في هذه المدارس بالنسبة للسكان المضيفين تصل لـ4.3 % في بلدان أخرى ذات الدخل المتوسط الأعلى.
وقالت إنه ينبغي أن يركز الممولون الدوليون والوكالات الحكومية، على إنشاء أنظمة تمكن من تحليل تكاليف برامج وسياسات التعليم التي تنفذ على نطاق واسع، ومقارنة التحليلات مع تحليلات تتعلق بتأثير برامج التعليم وتحليلات تتعلق أيضا بتكاليف البرامج الأخرى.

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