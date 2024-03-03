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تصاعد وتيرة الخلاف بين ساسة وعسكر الاحتلال.. ما المآلات؟

3/3/2024 11:30:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- في ظل تصاعد الخلافات بين ساسة وعسكر كيان الاحتلال، جاءت دعوة واشنطن الى عضو مجلس الحرب بيني غانتس، وبعدها إلى لندن، دون التنسيق مع رئيس حكومته المتطرف بنيامين نتنياهو.
وبحسب تقارير إعلامية عبرية، أكد مقربون من نتنياهو، غضبه من تصرف غانتس، باعتباره مخالفا للوائح حكومة الاحتلال، مشيرة إلى أن نتنياهو أوضح لغانتس، بأن الاحتلال لديه رئيس وزراء واحد فقط، ويجب عليه أخذ إذن منه قبل السفر.
مراقبون بينوا أن دعوة واشنطن لغانتس تأتي في توقيت مهم، يتعلق بالمباحثات والمفاوضات حول إبرام صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين الاحتلال او حركة المقاومة الإسلامية- حماس.
وأكدوا في حديثهم لـ"الغد"، أن صبر واشنطن بدأ ينفد تجاه سلوك نتنياهو في الحرب على غزة، في ظل توالي ادعاءات الاحتلال بأنه مقيد بالأغلال من شريكيه في الحكومة، الوزيران المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
النائب السابق د. هايل الودعان الدعجة، قال إن لجوء الولايات المتحدة الأميركية لإنزال مساعدات لسكان قطاع غزة من الجو، يؤشر إلى مستوى الخلافات والتوترات بين الرئيس الأميركي بايدن والمتطرف نتنياهو، التي تسببت تصرفاته بحرج وإحباط كبيرين لبايدن، الذي سئم فرض حكومة الاحتلال لمزيد من القيود على إدخال المساعدات، بطريقة أشعرته بأنه فقد تأثيره في الضغط على حكومته، في أمور مرتبطة بوقف إطلاق النار مؤقتا، وإطلاق سراح المحتجزين الصهاينة لدى حماس، وزيادة المساعدات وحماية المدنيين.
وأضاف الدعجة، وهذا قد يفسر الدعوة الأميركية لغانتس، باعتبارها بمنزلة ورقة ضغط على نتنياهو، وبأن أميركا تفضل التعاون مع غانتس، وفي الوقت نفسه، قد تفهم بأنها تبعث برسالة أخرى نحو التفكير بتعجيل انتخابات الكيان، لتلافي الضغط الدولي وحتى الصهيوني الداخلي حول استمرار الحرب، بعد أن أخذ الكيان يفقد دعم المجتمع الدولي، وتحديدا الدول الغربية، في ظل التطورات والتغييرات اللافتة في المواقف الدولية من حجم المجازر والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة.
وأضاف "كذلك فإن عمليات الإنزال الأميركية قد تكون بمنزلة رسالة لدول العالم حول وجود تغير في النهج الأميركي بالتعامل مع حكومة الاحتلال أنه من حيث موضوع المساعدات أو دعوة غانتس، ما يشجع هذه الدول على تغيير نهجها في هذا الاتجاه أيضا، بحيث يبدأ يشعر شارع الكيان بفقده لأهم الشركاء والداعمين، وبالتالي تحميل نتنياهو المسؤولية عن ذلك، ومن ثم التفكير بالخلاص منه بإجراء انتخابات مبكرة، تكون غايتها لصالح حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه غانتس".
بدوره اعتبر رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، دعوة بني غانتس رئيس معسكر الدولة وأحد أقطاب حكومة الحرب الحالية في الكيان، وأحد قادة المعارضة قبيل الحرب على غزة، مخالف لتقاليد الكيان.
وأضاف شنيكات، أنه وفقا لما تسرب في الإعلام العبري فهذه الدعوة لزيارة الولايات المتحده تمت بدون تنسيق مع نتنياهو الذي أبلغ مكتبه سفير الاحتلال في واشنطن هيرتسوغ، بعدم مرافقة بني غانتس هناك.
وقال "من الصعب الحكم على أن هذه الخطوة مناورة، أو أنها تعني تغيرا في النظرة لنتنياهو، وبالتالي العمل بإجراءات جديدة في محاولة لإحداث تغيير على الساحة الداخلية في الكيان، والحقيقة أنه من الصعب الحكم على ذلك حاليا، لكن يمكن القول إنه- على الأقل- هذه رسالة إلى نتنياهو لدفعه لتغيير أو تعديل سلوكي بشأن الهدن الإنسانية والشروط التي يضعها".
وقال الشنيكات، واضح جدا أن هناك تغيرات في الإدارة الأميركية بشأن الموقف من الحرب على غزة، وهذه ترتبط أولا بانتخابات الرئاسة الأميركية وما قد تفرزه من تأثيرات سلبية تلقي بظلالها على حظوظ بايدن بالفوز برئاسة أميركا مرة ثانية، بينما تشير استطلاعات الرأي لتقدم ترامب على بايدن، وأن السبب في ذلك يعود للموقف الأميركي من الحرب.
من جهته، يرى عميد كلية القانون السابق بجامعة الزيتونة د. محمد فهمي الغزو، أن دعوة بايدن لغانتس لزيارة واشنطن، بمنزلة فتح الباب أمام غانتس لتولي قياده حكومة الاحتلال، لأن نتنياهو لن يقبل بخروج بن غفير أو سموتريتش، لأن خروجهما يعني انهيار الحكومة.
وأضاف، إن حظوظ غانتس بخلافة نتنياهو، تتوقف على انتهاء الحرب، وحدوث انشقاقات في حزب الليكود، وبحثه عن زعيم جديد بدلا من نتنياهو، بالإضافة للضغط الشعبي الذي يمكن أن يتعرض له الحزب.
وأوضح الغزو أن التكهنات بمستقبل حكومة الاحتلال سابق لأوانه، فليس هناك ما يشير لانتهاء الحرب قريبا، وجيش الاحتلال لم يقترب من استعادة الرهائن، ويحتمل بأن يقتل أسرى الاحتلال في ظل استمرار القصف والحرب على غزة.
ويتوقع بأن تطول الحرب، بخاصة وأن عودة أسرى الاحتلال، لم تكن أبدا هدفها الرئيس الوحيد، بل تدور لاستعادة الردع وتأمين الكيان من الهجمات مستقبلا، وكذلك القضاء على قيادات "حماس" بالكامل، لذا، فإننا ننظر إلى جدول زمني مختلف تماما، قد يستغرق عدة أشهر أخرى، إن لم يكن أطول".
وبحسب الغزو، فإن دعوة واشنطن لغانتس تأتي في توقيت مهم يتعلق بالمباحثات والمفاوضات حول إبرام صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين الاحتلال وحماس، مؤكدا في الوقت نفسه، نفاد صبر واشنطن تجاه سلوك نتنياهو في الحرب، بينما تتوالى ادعاءات الاحتلال بأن نتنياهو مقيد بالأغلال من شريكيه: بن غفير وسموتريتش.

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