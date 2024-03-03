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الخصاونة: توفير 89.5 ألف فرصة عمل في 2022

3/3/2024 11:30:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء أمس، وفدا من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الذي يزور الأردن حاليا.
وأكد رئيس الوزراء العلاقات الإستراتيجية التي تربط الأردن والولايات المتحدة الأميركية، مثمنا الدعم الذي تقدمه للأردن والذي يسهم بدعم جهود الأردن التنموية.
ولفت خلال اللقاء الذي حضرته السفيرة الأميركية في الأردن يائل لمبرت إلى الدعم والمساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الأميركية للأردن، والتي تم تأطيرها في مذكرة التفاهم الرابعة حول الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، ودورها في تعزيز مسيرة التنمية والإصلاحات الاقتصادية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة تحديث القطاع العام في المملكة.
وأكد الخصاونة الدور الإيجابي الذي يقوم به الكونجرس الأميركي بشقيه الشيوخ والنواب تجاه دعم الأردن، ومساندة جهوده التنموية.
واستعرض مشروع التحديث الشامل الذي ينفذه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف مضاعفة النمو الاقتصادي إلى نحو 5.5 بالمائة، وتوفير مليون فرصة عمل للأردنيين على مدى 10 سنوات، لافتاً إلى أنه تم خلال العام 2022 توفير 89 ألفاً و500 فرصة عمل، 72 % منها في القطاع الخاص مقارنة بنحو 50 ألف فرصة عمل كان يتم توفيرها سنويا في العقد الماضي، وهذا يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.
وأطلع رئيس الوزراء أعضاء الوفد على الجهود الدؤوبة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني لضمان وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والتوصل إلى وقف فوري للعدوان وايصال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة لأبناء قطاع غزة، لافتا بهذا الصدد إلى الإنزالات الجوية المتعددة للمساعدات التي نفذها الأردن للأشقاء في غزة منفرداً وبالتعاون مع دول شقيقة وصديقة بما فيها الولايات المتحدة الأميركية.
ولفت الخصاونة إلى أن الحل الوحيد الذي يكفل الأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها هو ما يؤكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني دوماً عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي تضم الضفة الغربية وغزة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفي إطار حل الدولتين، ويؤكد أن غياب هذا الحل من شأنه أن يغذي حركات العنف والتطرف في المنطقة والعالم.
وأكد رئيس الوزراء أهمية دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالنظر للدور المهم الذي تقوم به في تقديم الخدمات الأساسية لأبناء قطاع غزة وفي مناطق عملياتها في الضفة الغربية والأردن وسورية ولبنان.
من جهتهم، أكد أعضاء الوفد على علاقات الشراكة الإستراتيجية التي تربط الولايات المتحدة مع الأردن.
وثمنوا مواقف الأردن في التعامل مع التحديات التي تشهدها المنطقة، مشيدين بمضامين حديث جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية بشأن الأوضاع في المنطقة سيما في الضفة الغربية وغزة.
وأشاروا إلى أهمية منظومة الإصلاحات التي يتبناها الأردن في المجالات كافة.
وضم الوفد السيناتور كوري بوكر من اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، والسيناتور مايكل بينت من لجنة مجلس الشيوخ وعدداً من المستشارين.-(بترا)

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