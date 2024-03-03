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صيادو غزة.. صنارة لقمة العيش في مرمى القناص الصهيوني

3/3/2024 11:29:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يخاطر بعض الصيادين بحياتهم في قطاع غزة، وينزلون إلى شاطئ البحر رغم القصف الصهيوني العنيف برًا وبحرًا وجوًا، لّعهم يجدون ما يسدون به رمقهم وأطفالهم، في ظل الحصار الخانق الذي حرمهم كل مقومات الحياة الأساسية.
وتعد مهنة الصيد مصدر رزق أساسي لآلاف العائلات في القطاع، ويقيد الاحتلال حدود قوارب الصيد في غزة بستة أميال فقط، وتحرسها السفن الصهيونية والقوات الخاصة البحرية التي تطلق النار على أي شخص يعبر تلك الحدود.
وخلال الأسابيع الأخيرة، نجح صيادون في صيد الأسماك بشكل محدود من بحر غزة، لتوفير الغذاء لعائلاتهم ولسكان القطاع الذين يواجهون نقصا كبيرا في الغذاء نتيجة الحرب الصهيونية المتواصلة منذ نحو 5 أشهر. يشعر الصياد إسماعيل البردويل باليأس، بعد أن فتحت زوارق البحرية الصهيونية النار على الصيادين ومراكبهم، أثناء محاولتهم دخول البحر في خان يونس جنوب قطاع غزة. ويحاول البردويل ممارسة مهنة الصيد دون دخول البحر خشية الاستهداف الصهيوني، وإنما عبر ممارسة الصيد الساحلي على شاطئ خانيونس، بشبكة صغيرة، وبمجهود أكبر ووقت أطول.
ويقول البردويل وهو يلقي بشباكه على شاطئ البحر: "نتعرض يوميًا لإطلاق نار واستهداف من الزوارق الحربية الصهيونية، وكثير من الصيادين أصيبوا بجراح مختلفة".
ويضيف: "نمارس مهنة الصيد بقوارب تجديف يدوية بسيطة، ورغم ذلك يتم استهدافنا، ونحاول في كل مرة تفادي إطلاق النار والتجديف باتجاه شاطئ البحر".
ومع تزايد عمليات إطلاق النار، بحسب البردويل، فإن الصيادين اضطروا لممارسة الصيد على الشاطئ رغم أن كمية الأسماك التي يمكنهم صيدها غير كافية.
وعلى بُعد أمتار معدودة، يجلس الصياد ناجي أبو ريالة أسفل برج إنقاذ خشبي، حيث يخيط شباكه ويقوم بصيانة معداته البسيطة. ويقول الصياد الذي تركت أشعة الشمس أثرًا على وجهه: "الأوضاع صعبة، وفي كل يوم يتم ملاحقتنا من زوارق الاحتلال الصهيونية، لذا قررت عدم النزول الى البحر، والصيد بالصنارة". ويضيف: "أقوم حالياً بصيانة معداتي وشباكي حتى تكون جاهزة عندما يتم السماح لنا بدخول البحر"، مشيرًا إلى الظروف الصعبة التي يعيشها الصيادون في ظل ظروف الحرب الصعبة، وحاجتهم إلى العمل والصيد وبيع السمك. وبينما كان أبو ريالة جالسًا تحت برج الإنقاذ، فإذا بمجموعة من الصيادين والفتية يسحبون شبكة صيد ألقيت فجرًا داخل البحر على مسافة أمتار معدودة بعيدة عن الشاطئ.
وسارع أبو ريالة لمساعدتهم في سحب الشبكة وإعادة ترتيبها واستخراج الأسماك العالقة بها، لكن كمية الصيد كانت محدودة ومن الأسماك الصغيرة، فيقول: "المخاطرة كبيرة والناتج بسيط".-(وكالات)

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