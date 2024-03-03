موجة استقالات لضباط إسرائيليين كبار على رأسهم الرجل الثاني في جيش الاحتلال



إذ أعلن عددٌ كبير من الضباط تقاعدهم مؤخراً من الوحدة المسؤولة عن المعلومات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويشمل هؤلاء أيضاً موران كاتس، وهي مدنية تعمل متحدثةً باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي برتبة عقيد، والتي استقالت أيضاً من منصبها بسبب أن "الأمور لم تسِر بصورةٍ جيدة على المستويين المهني والشخصي".



ومن بين الذين أعلنوا استقالتهم أيضاً المقدم ريتشارد هيكت، المتحدث باسم جيش الاحتلال لشؤون الإعلام الأجنبي. كان هيكت من المقاتلين القدامى ويتسم بالتنظيم الشديد، وأعلن استقالته بعد أن حلَّ شخصٌ آخر محله، وقد أُخبِرَ بذلك بنبرةٍ قاسية، حسبما زُعِم. واستقال المقدم ميراف غرانوت ستولر أيضاً بعد عدم ترقيته، وكان هذا هو الحال أيضاً مع المقدم تسوبيا موشكوفيتش.





قبل تعيين هاغاري متحدثاً باسم جيش الاحتلال، كان يتولى قيادة وحدة الأسطول الثالث عشر، وكان مساعداً لرئيس الأركان غادي آيزنكوت، وكان في الماضي أيضاً مدير مكتب بيني غانتس، عندما شغل منصب رئيس الأركان، وقد عُيِّنَ من أعلى في وحدة النخبة، التي شهدت آنذاك قائداً يأتي من خارج رأس حربة الوحدة لأول مرة في تاريخها.



عُيِّن هاغاري أيضاً في منصب المتحدث باسم جيش الاحتلال دون أن يخدم في أي منصبٍ كهذا في الوحدة. وهذا في حد ذاته ليس أمراً نادراً، لكن علاقاته مع رؤساء الأركان السابقين الذين ينتمون إلى حزب سياسي معين، تثير علامات استفهام، مما يسبب اضطراباتٍ داخل الوحدة، ومن المحتمل أنه كان سبباً في استقالة العديد من كبار المسؤولين.



وبينما يؤكد تامير مورغ، مراسل موقع Now 14، أن الصورة معقدة، لأن هذا نظامٌ عسكري، وأحياناً يصل المسؤولون إلى سن التقاعد ويغادرون مناصبهم دون سبب معين، فإن عدد المسؤولين الذين أعلنوا تقاعدهم دفعةً واحدة في أثناء الحرب أمرٌ استثنائي.