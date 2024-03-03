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نائبة بايدن: ما نراه في غزة مدمر ويجب إعلان وقف إطلاق النار فورا

3/3/2024 11:29:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، إن ما نراه يوميا في قطاع غزة مدمر، وإنه يجب إعلان وقف إطلاق النار على الفور.


وحثت الحكومة الإسرائيلية على بذل المزيد من الجهود لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة، قائلة إنه "لا أعذار"، وإن سكان القطاع يعانون من كارثة إنسانية.


وفي كلمة خلال زيارة لولاية ألاباما قالت هاريس إنه يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار في غزة من شأنه أن يضمن إطلاق سراح المحتجزين في غزة مع السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع.

وقالت إن كثيرا من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا، وإن الذين كانوا يبحثون عن مساعدات في غزة قوبلوا بالأعيرة النارية وبالفوضى.


وتحدثت عن وجود اتفاق على الطاولة، قائلة إن حركة حماس بحاجة للموافقة عليه، وإن وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع سيسمح بالإفراج عن الرهائن وإدخال كمية كبيرة من المساعدات إلى غزة، مشيرة إلى أنه يجب إنهاء ما وصفته بالتهديد الذي تشكله حماس حسب قولها.


وأكدت أنه يجب على الحكومة الإسرائيلية العمل على إعادة الخدمات الأساسية وإعادة النظام في غزة.


وخلَّف العدوان على غزة أكثر من 30 ألف شهيد، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، مما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.

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