شهداء وجرحى وعدد من المفقودين بعد استهداف الاحتلال لمنزل في رفح

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الاثنين، بعد استهداف طائرات الاحتلال لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 7 مواطنين على الأقل بينهم أطفال ونساء وإصابة عدد آخر، إضافة لعدد من المفقودين، بد قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل يعود لعائلة ماضي في خربة العدس شمال رفح جنوب قطاع غزة.
كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة رضوان في منطقة الترنس بمخيم جباليا شمال غزة.
ويواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي وللشهر الخامس عدوانه على قطاع غزة، مخلفا أكثر من 30,410 شهداء، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 71,700 مصاب، في حصيلة غير نهائية، إضافة لآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.
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