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شهداء وجرحى وعدد من المفقودين بعد استهداف الاحتلال لمنزل في رفح

3/3/2024 11:29:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الاثنين، بعد استهداف طائرات الاحتلال لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 7 مواطنين على الأقل بينهم أطفال ونساء وإصابة عدد آخر، إضافة لعدد من المفقودين، بد قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل يعود لعائلة ماضي في خربة العدس شمال رفح جنوب قطاع غزة.
كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة رضوان في منطقة الترنس بمخيم جباليا شمال غزة.
ويواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي وللشهر الخامس عدوانه على قطاع غزة، مخلفا أكثر من 30,410 شهداء، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 71,700 مصاب، في حصيلة غير نهائية، إضافة لآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

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