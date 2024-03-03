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الاحتلال يقتحم طولكرم ويدمر البنية التحتية في مخيم نور شمس

3/3/2024 11:29:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر الاثنين، مدينة طولكرم.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باقتحام قوة عسكرية كبيرة ترافقها جرافات ضخمة المدينة من محورها الغربي، مرورا بدوار خضوري ودوار العليمي "المحاكم"، وشارع السكة، ودوار اكتابا، وشارع اسكان الموظفين وصولا الى مخيم نور شمس.
وأضافت أن قوات الاحتلال اطلقت الاعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة خلال مرورها من دوار العليمي.
ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة من آلياتها وجرافاتها باتجاه مخيم نور شمس، وفرضت طوقا مشددا عليه، قبل ان تقوم باقتحام حاراته وتحديدا المدارس، وجبل النصر وجبل الصالحين، وشارع المقبرة.
وقامت جرافات الاحتلال بتجريف البنية التحتية في شوارع المخيم، إضافة إلى جزء من الشارع الجديد على أطرافه.
واندلعت اشتباكات بين الشبان وجنود الاحتلال وسط اطلاق كثيف للأعيرة النارية، في الوقت الذي سمعت فيه اصوات انفجارات متتالية في المخيم، وحاولت جرافة احتلالية دهس احد الشبان اثناء تواجده على الرصيف في محيط دوار اليونس شمال مدينة طولكرم، الا انه تمكن من الفرار ولم يصب بأذى.

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