Monday, 04 March 2024 07:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بن غفير يثير أزمة جديدة بشأن المسجد الأقصى في شهر رمضان

3/3/2024 11:29:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طالب إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي المتطرف، الأحد، الشرطة الإسرائيلية بتحديد أعداد المصلين في المسجد الأقصى والسماح لبضعة آلاف فقط بالدخول للمسجد خلال شهر رمضان.
وقالت صحيفة "معاريف" إنّه "قبل قرابة أسبوع واحد من بدء شهر رمضان، يطالب بن غفير، مفوّض الشرطة كوبي شبتاي، بالسماح لبضعة آلاف فقط من المسلمين بالدخول إلى المسجد الأقصى خلال هذا الشهر".
وأشارت "معاريف" إلى أن بن غفير قال لشبتاي في اجتماع، الأحد: "الصواب تحديد عدد المصلين في المسجد الأقصى حتى تكون الشرطة على أتم الاستعداد وقادرة على الرد بسرعة على أي اضطرابات".
وأضافت الصحيفة: "يتوقع أن يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، نقاشاً إضافياً، حول مسألة القيود في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بمشاركة بن غفير وشاتاي ومسؤولين في جهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي".
وخلال الشهر الأخير، أعربت الأجهزة الأمنية في إسرائيل عن اعتراضها على عزم بن غفير، منع دخول الفلسطينيين من الضفة إلى المسجد الأقصى في رمضان وتقييد دخول فلسطيني القدس و48، محذرةً من انعكاس ذلك تفجراً في الأوضاع في الضفة الغربية والقدس.
وكان الحديث عن تقييد دخول المصلين الفلسطينيين إلى الأقصى خلال رمضان قد أثار استنكاراً واسعاً محلياً وعربياً، نظراً لمكانة المسجد لدى المسلمين.

MENAFN03032024000072011014ID1107929193

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث