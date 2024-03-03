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الأحصنة الطروادية الافتراضية

3/3/2024 11:29:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عام 1967، أغلق جمال عبدالناصر مضائق تيران في البحر الأحمر، وكان مده القومي الجارف قائما على الثرثرة لا أكثر، لكنها ثرثرة جارفة تجر خلفها الشارع العربي كله.
دخلت دول الطوق الحرب بإسناد عربي لا مفر منه ولا عنه، ومن ضمنها الدولة الأردنية التي كانت تدير الضفة الغربية بفعالية مؤسسية رفيعة.
"اللا مفر" من دخول الحرب كلفنا دفع أكبر ثمن في هزيمة عام 1967، فخسرنا الضفة الغربية، بالإضافة إلى غزة التي كانت تحت الإدارة المصرية.
من المهم أن نتذكر عوامل وأسباب ودوافع تلك الحرب - الهزيمة التي استطاع إعلامنا العربي أن يحولها إلى "نكسة" حتى لا يقال عنها هزيمة يتحمل كلفتها نظام جمال عبدالناصر الذي كان العرب يرون فيه البطل المخلص.
العقلانية السياسية وقتها كانت خيانة أمام مد قومي "وهمي" جارف، قوامه الوحيد ثرثرة خطابية تتجلى في صوت أحمد سعيد وصوت العرب من القاهرة.
لماذا علينا أن نتذكر؟ لأنه في التاريخ فقط يمكن أن نستوعب الدروس إذا تكررت. وهذا ما يحدث اليوم.
الأردن ليس دولة عظمى عسكريا، قدراته تلك قادرة على حماية سيادته الوطنية بدون أي استعراض عضلات غير محسوب، لكن الأردن استطاع تعويض ذلك طوال سنوات الدولة بحضور سياسي وازن وثقيل في العالم، وكحالة عقلانية قادرة على أن تخلق التوازنات بدون أي تطرف. ومع كل ما يمكن قوله في الإصلاحات السياسية والتنمية والاقتصاد إلا أن الأردن كان قادرا على البقاء آمنا بأهله وسكانه ومواطنيه واللاجئين إليه، والعبور في كل تلك الطفرات السكانية واستيعابها مضطرا وبنجاح نسبي ملحوظ.
في الإنزالات الأخيرة، لم يكن الأردن يبحث عن بطولات استعراضية، ولا كانت تلك الإنزالات موجهة للاستهلاك المحلي، لكنها كانت رسائل مثقلة بالرمزية تبحث عن "مرسل إليهم" وصناديق بريد غربية مقفلة بسبب تراكم "المواقف المسبقة" والتضليل الإسرائيلي.
أخطر ما يواجه العقلانية السياسية هو الشعبوية المفرطة في سذاجتها.
قبل أيام، كنت أتابع برنامجا لافتا يبث على منصات الانترنت اسمه "السطر الأوسط" في حلقة قبل عام تقريبا كان ضيفها الصحفي الكويتي الكبير أستاذنا محمد الصقر، رئيس تحرير القبس الكويتية في زمنها الذهبي.( وزمنه الذي احتضن الراحل ناجي العلي والقضية الفلسطينية حتى لا يزاود المزاودون).
في فقرة مهمة تحدث الأستاذ العريق عن ما بعد احتلال الكويت من قبل صدام حسين، عن وفد كان هو فيه زار الأردن لبيان الموقف الكويتي، وأشار إلى أن الملك الراحل الحسين أمر بفتح المركز الثقافي الملكي للوفد كي يلتقي النخب والناس ويعبر عن موقف الكويت وهي تحت الاحتلال.
في تلك الندوة، تعرض الوفد لهجوم شعبوي وحسب الأستاذ الصقر، كان أحد كتابنا المشهورين وقتها "رحمه الله بكل الأحوال" قد وقف أمام الوفد ورحب بهم بقوله "أهلا بسكان المحافظة العراقية التاسعة عشرة"! هذا طبعا غير الاستقبال الجماهيري الشعبوي السيئ الذي حمى فيه الأمن الأردني الوفد من الاعتداء خارج المركز.
ما نزال اليوم ندفع كلف الشعبويات في سياساتنا الأردنية حتى اليوم في موضوع الغزو العراقي للكويت، رغم أن الكويت تجاوزت الأمر وطوت الصفحة على عتب.
وكذلك في غزة نكرر الأمر، مع فارق بسيط:
أن وسائل التواصل صارت قطيعا من أحصنة طروادة الخشبية بيننا، وفي جوفها ما يريب ويجعلنا نتلمس ونتحسس.

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