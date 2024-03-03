Monday, 04 March 2024 07:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التوطين والتجنيس خطر أم مطلب؟

3/3/2024 11:29:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إذا كان من دروس كبرى للعدوان على غزة فإن خطر التهجير كان الاكثر وضوحا في الخطاب والفكر الصهيوني منذ الايام الأولى للعدوان، وهذا الفكر لدى كيان الاحتلال يخص الفلسطينيين في الضفة وغزة وايضا له اسماء حركية عديدة للفلسطينيين في كل أماكن عيشهم وأيا ما كانت جنسياتهم، ومن ذلك نحن في الأردن الذين نواجه خطر الفكر الصهيوني من خلال عدة مسارات أكثرها وضوحا التهجير من الضفة للأردن او التهجير الناعم او عناوين اخرى تبدو احيانا وحدوية او انسانية..
وكل من هو صادق في تعبيره عن رفض العدوان على غزة او محاولة تهجير جزء من سكانها الى مصر وغيرها يفترض ان يكون رافضا اي شكل من اشكال التوطين السياسي لأي فلسطيني خارج ارضه وايضا رافضا لأي عملية تجنيس لأي فلسطيني ايا كان العنوان الحركي، ويفترض ان يكون معاديا لأي مشروع ظاهره وحدوي مثل الكونفدرالية او الفدرالية او عودة الضفة الغربية لحكم الأردن لأن كل هذه العناوين وأشكال التجنيس والتوطين ليست الا خدمة مباشرة للفكر الصهيوني وإيجاد وطن بديل للفلسطينيين على حساب حقوقهم الوطنية والسياسية التي يجب ان تكون على أرضهم وليس في اي مكان آخر.
كل صادق في رفض العدوان على غزة يفترض ألا يكون ساعيا او داعيا في نفس الوقت لتوطين او تجنيس او اي فكر مهما كان شكله الخارجي ومبرره الشكلي، فمواجهة الاحتلال تعني ان نغلق كل ابواب الشيطان التي يريد أن يفتحها خدمة لمشروعه، ولا قيمة لأي موقف يرفض التهجير من غزة ثم يكون من دعاة تهجير ناعم من الضفة او مشاريع تجنيس او توطين او استهداف للهوية الوطنية الأردنية وتلقائيا الهوية الوطنية الفلسطينية.
الصراعات الكبرى مثل القضية الفلسطينية ليست مع جيش احتلال فقط بل هي ايضا مع أفكاره وفكره الخطير، فالعدوان على غزة استغله الاحتلال لهجوم منظم على وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، واستطاع ان يؤثر على مواقف دول مهمة في تمويلها، وليس بعيدا ان نرى تغيرا ملموسا في دورها بعد الحرب، لأن الأونروا تعبير عن حق العودة، وضرب الاونروا خطير مثلما هو مشروع التهجير الذي ما تزال خطورته حتى اليوم، وكلما رفع اي شخص صوته لمشاريع التجنيس او التوطين السياسي او استهداف الهوية الوطنية الأردنية فهذا الصوت ايا كانت غايات اصحابه فهو خدمة حقيقية لفكر التهجير والعدوان والتوطين لدى الصهاينة..

MENAFN03032024000072011014ID1107929191

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث