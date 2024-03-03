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إنزالات ودلالات !

3/3/2024 11:29:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هدف الأردن المركزي هو وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ووضع حد صارم لحرب الإبادة التي يتعرض لها على مدى خمسة أشهر متتالية ، وانسحاب جيش الاحتلال من غزة ومدن الضفة الغربية ، ومنح الفلسطينيين حقهم المشروع في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة بعاصمتها القدس الشريف ، وذلك هدف يتجاوز في أحد دلالاته الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى إزالة التوترات الخطيرة في المنطقة ، ومنع إندلاع حرب إقليمية ، وربما عالمية .
الآن ندرك بشكل أكثر وضوحا المعركة التي يخوضها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في سبيل حشد إجماع دولي يعيد صياغة موقفه من هذا الصراع ، ويتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه مأساة الشعب الفلسطيني التي يلمسها العالم كله وهو يرى جريمة الإبادة الجماعية والفصل العنصري التي تمارسها إسرائيل ، كما لم يعرف من قبل جريمة بهذا القدر من القباحة وانعدام الضمير !
لابد أن قادة الدول قريبها وبعيدها ، وكبيرها وصغيرها يتذكرون جيدا ما سبق وأن حذر جلالة الملك من حدوثه قبل أن يقع ما وقع وهم يقرون له بحكمته ونظرته البعيدة لمستقبل هذه المنطقة الذي سيظل مهددا بالحروب والأزمات ما لم تفرض الشرعية الدولية وجودها وتطبق قراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية ، عن طريق حل الدولتين ، وتسوية بقية القضايا المرتبطة بها ، وإلزام إسرائيل بميثاق الأمم المتحدة ، وجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، والخضوع للنظام العالمي للدول ، وعدم القبول بالتعامل معها كأنها حالة استثنائية في ذلك النظام !
الهدف أبعد بكثير من الإنزالات الجوية لكسر الحصار الإسرائيلي الخانق ، وإيصال ما يمكن إيصاله من مساعدات طبية وغذائية ، ولكن تلك المبادرة الجريئة في كل تفاصيلها بما في ذلك مشاركته الشخصية ، ومشاركة سمو ولي العهد لقواتنا المسلحة في عمليات الإنزال تحمل من الدلالات ما نشهد اليوم بعض معانيها ، بعد أن انضمت العديد من الدول إلى هذا الاختراق الكبير ، إلى درجة أن الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن عن نيته المشاركة في تلك العمليات!
صحيح أننا نتوقع من الإدارة الأميركية الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف تام وشامل للحرب ، ولكنها تبدو الآن أكثر قربا من ممارسة تلك المسؤولية ، ولو بخطوة من هذا النوع وربما تفتح تلك الخطوة تساؤلات في كل من واشنطن وتل أبيب حول طبيعة العلاقة القائمة بينهما ، وهناك كلام لافت للنظر بشأن قدر من عدم الانسجام بينهما رغم الحماية الأمريكية المطلقة لإسرائيل ، وتلك إحدى دلالات الإنزالات الجوية التي بدأها الأردن بقيادة وتوجيه من جلالة الملك ، وكحالة فريدة من نوعها ، ليجعل منها منطلقا تعدل بعض الدول مسارها من خلاله ، وتفتح آفاقا لا يمكن سدها ضمن حسابات لا تغيب عن إسرائيل نفسها .
غني عن القول ماذا تعني فلسطين وقضية شعبها للأردن ملكا وشعبا وجيشا ، ولكن من الأهمية بمكان أن ندرك جميعا على ساحتنا الوطنية أن هذا الاشتباك السياسي والقانوني الذي يقوده جلالة الملك من خلال مباحثاته المباشرة مع قادة العالم ، ومن خلال مبادراته النابعة من تفكيره الإستراتيجي يشكل الآن المدخل الوحيد لاختراق كل ما يجب اختراقه لوضع القضية الفلسطينية في مركز الاهتمام الدولي ، كواجب أكيد ، ومسؤولية مشتركة ، وإلا فإن بقاءها من دون حل سيظل يهدد مصالح وأمن الدول والشعوب جميعها !

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