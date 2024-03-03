حسني عايش ومحمود عبابنه و د. سمير قطامي

قد نستطيع القول الآن إن طوفان الأقصى وحرب غزة غيرت الكثير من المفاهيم والمعتقدات والقناعات السائدة حول حقوق الإنسان، وحرية الشعوب، وحق تقرير المصير، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل والكلاب والقطط.. التي سوقها الغرب الرسمي وكأنها مقدسة وملزمة للعالم أجمع.

لقد أسقط طوفان الأقصى وحرب غزة ورقة التوت هذه الذي كان الغرب الرسمي يخفي بها عورات معادية لما ذكرنا، فإسرائيل تمارس في قطاع غزة وفي الضفة الغربية عملية إبادة جماعية بالجملة في غزة وبالمفرق في الضفة الغربية، وتدمر كل البنية فيهما، والغرب الرسمي بقيادة أميركا يحميها من الإدانة الدولية، بل إن بعضه وبخاصة أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يشاركها في عملية الإبادة بحجة حق اسرائيل بالدفاع عن نفسها.

لقد كشف طوفان الأقصى وحرب غزة ما يلي:

. أن الفلسطيني / العربي قادر على التفكير الإبداعي، وعلى التخطيط والإدارة، ومواجهة التحديات والأخطار، وتحقيق النجاح والانتصار. ومن ذلك إسقاطه خرافة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، وتمريغ طوفان الأقصى لأنفه بالتراب، وزلزلة أركان إسرائيل المنيعة بأيام، لدرجة هروب مئات آلاف من اليهود من إسرائيل إلى الخارج.

. لقد تم زرع هذه الخرافة في العقل والوجدان العربيين بالنكبة منذ سنة 1948، ثم بالكارثة سنة 1967، وبدا للمراقب وكأنه كان يجب علينا التسليم أو الاستسلام للقدر الإسرائيلي.

. أن نظرة الشعوب في الغرب تختلف عن نظرة حكوماتها، فهي مؤمنة فعلاً بحقوق الإنسان كافة، ومستعدة وجاهزة للدفاع عندما تنتهك في أي مكان، ومعارضة سياسة حكوماتها عندما تسكت على ذلك، وما تزال تقوم باستخدام مختلف وسائل الضغط على حكوماتها لإجبار اسرائيل على وقف الحرب في غزة والضفة.

. يفرض موقفها هذا علينا مد يد الصداقة إليها والتواصل الدائم مع منظماتها المدنية لتتبنى الرواية الفلسطينية.

. كما يجب علينا إدامة الصداقة والاتصال والتواصل مع دولتي جنوب افريقيا والبرازيل على رفع الأولى للدعوى ضد اسرائيل بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة، والثانية بوصف ما تقوم به اسرائيل بالنازية الهتلرية.

. وأن العلاقة بين اسرائيل وأميركا ليست علاقة صداقة أو تحالف فحسب، بل علاقة عضوية وروحية عميقة أيضاً وكأن اسرائيل أميركية أكثر من أميركا، وأميركا إسرائيلية أكثر من اسرائيل، تتراجع أمامهما بل تسقط أي علاقة دولية أخرى إذا تعارضت مع العلاقة أو المصلحة الإسرائيلية.

. لقد هددت هيلاري كلينتون وزيرة خارجية أميركا في عهد أوباما، إيران بمسحها من الوجود إن تحرشت بها كما كانت تدعي.

. أما كونداليزا رايس - وزيرة الخارجية الأميركية في عهد الرئيس بوش الابن - فقد أجابت على أسئلة لجريدة يديعوت أحرنوت الاسرائيلية مرة قائلة: ((ان أمن اسرائيل هو مفتاح أمن العالم كله)) وأضافت: ((إنني اشعر باتصال روحي مع اسرائيل)).

أما السفيرة الأميركية السابقة في القاهرة (آن باترسون) فقد قالت في حوار لها مع أحد المواقع الإسرائيلية في 11/7/2013: (( إن عودة اليهود من الشتات ومن كافة بلدان العالم إلى أرض الميعاد من النيل إلى الفرات صار وشيكاً، وأعلنت بفخر أن اسرائيل لعبت دوراً محورياً وخطيراً حقق لشعب الله المختار التنبؤات التي قيلت عنه بصورة تعتبر إعجازية.....)) وأكدت ((أن اسرائيل تحملت الكثير من الاستفزازت والاعتداءات والتهديدات، وأن الصبر لن يطول، وأنه في حال اضطرت إسرائيل إلى المواجهة العسكرية فإنها لن تتردد، وستكون الحرب الأخيرة“هرماجدون” التي ستشارك فيها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والناتو وكافة الدول المحبة للسلام لأجل إعادة الحقوق إلى أصحابها، وأن اليهود لن يسمحوا بتكرار الهولوكوست ضدهم في المنطقة، بما أن العرب والمسلمين طبيعتهم عنيفة ويميلون إلى الهمجية والإرهاب ويغارون من اليهود لأنهم أكثر تحضراً وتقدماً وثراءً منهم ولهذا فإن الصراع سيكون لأجل البقاء وسيكون البقاء للأقوى بالطبع)).

أما بايدن -رئيس الولايات المتحدة الأميركية الحالي- فقد أعلن جهاراً نهاراً وعلى مسمع جميع العرب أنه صهيوني عريق.

. وأن نظرة الغرب ولا سيما أميركا، كما عبرت عنه السفيرة الأميركية السابقة في القاهرة إلى الشعوب العربية سلبية، وكأنه يعتبرهم مجرد قطيع من البشر يملكون البترول والغاز، ويتحكمون بالممرات البحرية المهمة، ويجب ان تبقى تحت السيطرة كي لا تعيق عمل هذه الممرات، ومن ثم يجب ان تكون هناك دولة قادرة تضرب بيد من حديد محاولات زعزعة الاستقرار فيها، وأنه لا دولة أفضل من إسرائيل للقيام بذلك.

. ولكننا لم نكن قبل طوفان الأقصى وعملية الإبادة الجماعية لشعب غزة على يد اسرائيل وهذه الدول، نعلم أنه لابن العلقمي (ورثة في بعض البلدان) سلالة ممتدة تحكم بعض البلدان العربية، وأنها ضالعة في الصهينة والأسرلة ضد الشعب الفلسطيني البريء من أي اضطهاد لليهود في التاريخ أو اي اساءة إلى تلك البلدان.

. وأن المنظمات الدولية تتعطل إذا كانت اسرائيل هي المتهمة أو المدانة أخلاقياً وإنسانياً وسياسياً على يد أميركا لحمايتها من هذه التهمة أو الإدانة.

. وأن اسرائيل أصبحت أكثر خطراً على الشعب الفلسطيني وعلى شعوب المنطقة بعد القلق الوجودي الهائل الذي أصابها إثر طوفان الأقصى. ولذلك تداعيات كثيرة مما يوجب اليقظة والاستعداد والجاهزية من جانب الدول العربية، وبخاصة المجاورة لفلسطين، للجم اسرائيل عندما وكلما تحاول التمادي، وحتى قطع يدها.

. كشف طوفان الأقصى وحرب غزة أنه لا يمكن الثقة في اسرائيل بمعاهدة أو باتفاقية أو بغيرهما فهي غير مستعدة مطلقاً للالتزام بها إذا وقفت في أي لحظة في وجه استراتيجيتها ومصالحها القائمة على التمييز العنصري/ الأبارثيد وتداعياتهما السلبية على الشعب الفلسطيني والدول العربية المجاورة.

. وأن طوفان الأقصى أعاد الحيوية إلى القضية، قضية فلسطين، اي قضية كل حر: فرداً أو حزباً أو دولة في العالم، وليس كقضية فلسطينية خاصة فقط.

. وأن الفلسطينيين اليوم هم أحفاد الكنعانيين العرب والفلسطينيين القدماء المالكين الأولين لأرض كنعان / فلسطين، وأن بني اسرائيل في الأمس اعتدوا عليهم وحرقوا أريحا وبقية مدنهم وقراهم فيما يسمى الآن بالضفة الغربية، وهم يكررون اليوم المذابح التي ارتكبوها في كفر قسم والطنطورة وقبية.. سنة 1948/1949 وفي مدن وقرى ومخيمات قطاع غزة اليوم، إن كانوا ينتسبون إليهم وليسوا هم أوروبيون وأميركيون يهود ليس لهم علاقة ببني إسرائيل في الأمس.

. وأن الشعوب العربية تعتبرها قضيتها المركزية على الرغم من جميع المحاولات السامة لثنيها عن ذلك، وأن الأردن الرسمي والشعبي كان وما يزال شقيقاً لفلسطين لا مجرد أخ لها.

. وأن الدول العربية ذات العلاقة المباشرة مع اسرائيل بالمعاهدات والاتفاقيات تستطيع بل يجب ان تستخدمها للضغط على اسرائيل أو للتهديد بتجميدها أو حتى الغائها كلما تتبع إسرائيل منهجاً مدمراً للشعب الفلسطيني.

هذه نقطة حسني عايش يقف قليلاً عندها (( فيقول إنه بمجرد قيام الدولة العربية ذات العلاقة وبخاصة المجاورة لفلسطين بإلغاء المعاهدة أو الاتفاقية فإنها تصبح في حالة حرب مع اسرائيل، مما يتيح لإسرائيل على الفور تهجير الفلسطينيين إليها، كما كانت وظلت تفعل قبل المعاهدة أو الاتفاقية، فما الذي يجبرك على المر إلا الأمر منه. ليس للناس خارج فلسطين إلا المقاومة الشعبية العربية للتطبيع))

. أثبت طوفان الأقصى والحرب في غزة أن منظمات الارهاب الاسلامية كالقاعدة وداعش وجبهة النصرة وأحرار الشام.. كانت وما تزال هي الذخر الاستراتيجي لإسرائيل واميركا شاءت أم أبت، فقد شوهت سمعة المسلمين العرب وغير العرب، بما في ذلك فلسطين، وجعلت العالم كله ضدهم، مع أنها لا تعادي اسرائيل في شيء. لقد آن الأوان لتفكيكها وتصفيتها فكرياً وإعادة النظر في مناهج التعليم الرسمية والخفية وبحيث يتحرر العقل المدرسي من سطوة فكرها وينضب معينها.

. وأن حل الدولتين صار مستحيلاً وأن الحثّ عليه تضييع للوقت. لعل الحل الأفضل هو حل الدولة الديموقراطية الواحدة لأنه ممكن ويمكن أن يؤدي إلى الوئام والسلام بين الطرفين بدلاً من الحرب والخصام، وكما حصل في جنوب افريقيا يا اسرائيل، فكفى غطرسة.

. أن تحرير فلسطين من قبضة الصهيونية وإسرائيل يعني حكماً أو حتماً تحرير أميركا وأوروبا والعالم منها ومنهما.

لعل هذا وذلك يستدعي مايلي:

. إنشاء صندوق فلسطين العربي تشارك فيه كل دولة عربية بمقدار نصف أو واحد في المائة من عائدات صادراتها السنوية الكلية لاستخدامه عند اللزوم، وفي حالات الطوارئ التي تضيق بها الحياة على الشعب الفلسطيني لإسعافه في الداخل وفي الشتات (كما في حالة الأنروا).

. بناء جيوش عربية محترفة لا تعمل في السياسة والبزنس مستعدة وجاهزة للعمل لحماية الوطن ودرء الخطر عنه.

. استخدام عبارة قضية فلسطين في الخطاب لا القضية الفلسطينية.

. ضبط العرب لعلاقاتهم الرسمية مع الغرب بموقف جماعي يدافع عن مصالحهم وكرامتهم.

. تنمية الاهتمام ((بعلم الاستغراب)) قياساً على علم الاستشراق.

. التركيز على العلوم التطبيقية والتكنولوجية والبحث العلمي والإبداع والابتكار.

. إقامة دعوى في المحكمة الجنائية الدولية ضد القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيلين المتورطين بحرب الإبادة الجماعية الآن، وكلما وعندما ترتكب اسرائيل جناية ضد الشعب الفلسطيني.

. تعزيز الدعم لجهود دولة جنوب افريقيا القانونية أمام محكمة العدل الدولية وتأييد الموقف الأردني الدبلوماسي الرسمي الداعم لقضية فلسطين في أروقة الامم المتحدة ومبادراته في إسقاط المساعدات جواً.

. تقديم كل ما يلزم لمساعدة البرازيل وايرلندا وكولومبيا على الصمود.. في وجه التهديد الصهيوني الاسرائيلي وإقامة أفضل العلاقات معها.

. إقامة قنوات تلفزيونية تتحدث بلغات أجنبية وبخاصة بالعبرية الموجهة إلى اسرائيل.

. التفرقة بين الحكومات الغربية وشعوبها فلا نشتم تلك الشعوب لأنها تحترم حقوق الإنسان ولولا إيمانها بهذه الحقوق ما وقفت ببسالة ضد جرائم اسرائيل في غزة والضفة.

. ترشّيد شعاراتنا لتهدف لإدانة اليهود والغربيين الصهاينة فقط، وألا نعمم موقفنا على كل اليهود الذين من بينهم مئات المفكرين وأساتذة الجامعات وغيرهم من الفاعلين في مجتمعاتهم، والذين أنصفوا روايتنا ومظلوميتنا التي يعمل على تغيبها وتشويه صورتها صهاينة إسرائيل وأميركا.