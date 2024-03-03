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المؤمل أحزاب بلا ربطات عنق

3/3/2024 11:29:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

عملية إعلان الأحزاب وتسجيلها، والانتساب إليها ودمج بعضها، قائمة على قدم وساق، والحديث عن تجربة سياسية مختلفة في المرحلة المقبلة، باتت حديث صالونات سياسية، وحوارا خلال كولسات نيابية، ومحاضرات سياسية، وغيرها.
ما نراه اليوم مخاض طبيعي لمرحلة مقبلة، باتت قريبة في ظل الحديث عن انتخابات نيابية مقبلة متوقعة بين شهري آب وأيلول المقبلين، وتلك الانتخابات ستجري وفق قانون انتخاب وأحزاب جديدين، حيث تضمن قانون الانتخاب كوتة حزبية على مستوى الوطن مقدارها 41 مقعدا خصصت للأحزاب السياسية من أصل 138 مقعدا هي عدد المقاعد الكلية لمجلس النواب القادم، وقانون أحزاب جديد تم بموجبه إعادة تشكيل أحزاب وغياب بعضها، واندماج أخرى.
الاهم ألا يخرج هذا المخاض الذي تراه حاليا بمولود مشوه، أو ان يتم قتل الفكرة والرسالة والهدف في مرحلة الخداج، وتصبح الأحزاب ديكورية بلا أثر وتأثير، ويفقد المواطن إيمانه بها، فالأردن يحتاج لا ريب لحراك حزبي طبيعي، حراك غير مفتعل؛ يعبر أصحابه عن رؤية الشارع وينغمسون في همومه ومشاكله وقضاياه وتطلعاته وأمنياته، احزاب لديها قدرة على محاكاة الناس والوصول إليهم وإقناعهم بالفكرة والفكر، أحزاب ليست رديفا للحكومات وألا تكون مهمتها فقط محاكمة المعارضة التقليدية، احزاب لديها قدرة ومكنة للتفاعل مع الشعب وليس مع الوزراء، احزاب تلامس برامجها الواقع المعاش وتعبر عنه وتضع حلولا لكل المشاكل التي نعرفها جميعا، وتقدم نفسها للناخب بشكل مقنع، ولديها أفراد مؤثرون شعبيا.
فالأصل، وحتى لا تقتل الفكرة وتدوم وتستمر أن تلامس الأحزاب معاناة المواطن وتتحدث عن الفقر والبطالة والمخدرات والتعليم والصحة والبنية التحية وارتفاع الأسعار بشفافية وبرؤية واضحة، وتضع حلولا لكل تلك المشاكل والمعضلات، أحزاب تضع رؤية واضحة لمحاربة الفساد والواسطة والمحسوبية والجهوية والطائفية والإقليمية والمناطقية ولا تنكرها، وألا تكون جزءا من تلك المنظومة.
الأصل وحتى نبني منظومة الإصلاح المنشود الذي نحتاجه جميعا دون فك وتركيب وبشكل صحيح، ألا تكون الأحزاب المنشودة مكررة بلا فكرة ولا فكر؛ وألا تعتمد على اشخاص وشخصيات لا حضور لهم على أرض الواقع، وإنما نبحث عن أحزاب برامجية تشخص المشاكل وتضع الحلولا، تحاجج الحكومات ولا تبقى في صفوف المصفقين للحكومات والمدافعين عنها.
عمليا، وواقعيا، فإن مرحلة إصلاحنا المقبلة نريدها مختلفة، تقنعنا كمراقبين وتحفز الناخب للذهاب إلى صندوق الاقتراع لانتخاب برامج وليس أشخاص، وهو ما يؤشر ويطمح له ساسة ومتابعون وحزبيون، ولهذا كله فإن المؤمل أن نرى أحزابا مختلفة، وأن يكون الاختلاف جوهريا وواضحا وصريحا وليس اختلافا في شكل الثوب وربطة العنق، وإنما يكون خلافا فكريا برامجيا.
يقتل الإصلاح في مرحلة خداجه الأولى عندما تكثر الأحزاب غير البرامجية التي لا هدف لها سوى زيادة العدد، أو تلك التي لا تؤمن بالمعارضة كفكرة والبرنامج كهدف، وإنما الأصل رؤية برامج مختلفة تتصارع تحت قبة مجلس النواب، ووجهات نظر وحلول، وفكر يؤسس لمعارضة وموالاة برامجية.
لا نطمح لرؤية أحزاب مهمتها فقط التطبيل والتصفيق للحكومات فقط، وإنما الأمل أن نشاهد معارضين تحت القبة غير تقليديين، وأحزابا تعارض وتؤيد برامجيا، وأحزابا في مقاعد المعارضة عندما لا تتبنى الحكومات برنامجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتعليمي والصحي، وفي صف الحكومات عندما تتبنى الحكومات برامجها تلك.
نحتاج بقوة لشخصيات تؤمن بالإصلاح كهدف والدولة الحديثة كرؤية، وسيادة القانون والمواطنة كوسيلة، فالإصلاح ليس ورقة عمل تلقى في المحاضرات ومنابر الخطابة، وإنما التأسيس له من خلال قوانين إصلاحية وأحزاب تؤمن بالدولة المدنية الحديثة، وشخصيات غير مكررة.

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