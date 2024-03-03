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ذكور المدينة الأكثر إصابة بأورام الدم

3/3/2024 11:23:26 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت المدينة المنورة إصابات الذكور بأورام الدم لدى مستشفي الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، حيث سجلت نسبة الإصابة 20.3%، بينما جاءت جدة بـ11.2%، تلتها الرياض بواقع 8%.
وأوضح استشاري الأورام رامي غانم أن سرطان الدم يؤثر على خلايا الدم ونخاع العظام، وأسبابه كثيرة، منها وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الدم، وملامسة الجسم الإشعاع او المواد الكيمائية، وضعف الجهاز المناعي أو وجود الالتهابات الخطيرة، وتكون أعراض المرض الشعور بالحمى وفقدان الشهية، وطفحا على الجلد وصداع الرأس، وضيق التنفس، ونزيف اللثة، وألما في المفاصل، وتورم الغدة الليمفاوية، وصعوبة في أثناء التبول.
علاج السرطان
وأوضح د. رامي: ((علاج سرطان الدم يكون بالعلاج الكيميائي، وهو استخدام عقار مضاد لسرطان يساعد في إبطاء أو إيقاف نمو الخلايا السريعة الانقسام التي تسبب السرطان عن طريق قتل الخلايا المنقسمة، وغالبا ما يستخدم العلاج الكيميائي مع تدخلات أخرى مثل العلاج الإشعاعي والمناعي.
أيضا هناك زراعة نخاع العظام، الذي يسمي ((زراعة الخلايا الجذعية))، وهو استبدال جزء من نخاع العظم الذي تم تدميره بسبب مرض السرطان أو الأورام أو بسبب العلاج الكيميائي، إذ يؤدي استبدال الخلايا الجذعية في الدم إلى تعزيز نمو خلايا الدم والأنسجة الجديدة حول نخاع العظام، التي بدورها تعزز التعافي السريع للمريض)).
إصابات الذكور في المدينة:
ورم لمفوما غير نوعية هودجكن 7%
ورم الرئة 6%
ورم المثانة 6%
ورم الثدي 1%
ورم الغدة الدرقية 1%
سرطان الفم 1%
سرطان الكبد 4%
سرطان المرىء 1%
ورم الدماغ والجهاز العصبي المركزي 1%
ورم الأنسجة الرقيقة 1%
نسبة الإصابة بالأورام الأخرى 48%
إصابات الذكور في الرياض:
سرطان الدم 8%
ورم لمفوما غير نوعية هودجكن 6%
أورام الكبد 6%
أورام الدماغ والجهاز العصبي المركزي 5%
ورم المثانة 5%
سرطان هود جنكنز 5%
ورم الغدة الدرقية 4%
سرطان الرئة 4%
سرطان البلعوم الأنفي 4%
الإصابة بالأنسجة الرقيقة 3%
سرطان الفم 2%
ورم المريء 1%
نسبة الإصابة بالأورام الأخرى 48%
إصابات الذكور في جدة:
سرطان الدم 11%
ورم الرئة 6%
ورم الدماغ والجهاز العصبي المركزي 7%
ورم المثانة 5%
ورم الكبد 4%
ورم الغدة الدرقية 4%
سرطان هود جنكنز 3%
ورم لمفوما غير نوعية هودجكن 3%
ورم الثدي 2%
سرطان الفم 2%
ورم البلعوم الأنفي 2%
ورم المرىء 1%
ورم الأنسجة الرقيقة 1%
الإصابة بالأورام الأخرى 51%

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