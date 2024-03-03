ذكور المدينة الأكثر إصابة بأورام الدم

(MENAFN
- Al Watan) تصدرت المدينة المنورة إصابات الذكور بأورام الدم لدى مستشفي الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، حيث سجلت نسبة الإصابة 20.3%، بينما جاءت جدة بـ11.2%، تلتها الرياض بواقع 8%.
وأوضح استشاري الأورام رامي غانم أن سرطان الدم يؤثر على خلايا الدم ونخاع العظام، وأسبابه كثيرة، منها وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الدم، وملامسة الجسم الإشعاع او المواد الكيمائية، وضعف الجهاز المناعي أو وجود الالتهابات الخطيرة، وتكون أعراض المرض الشعور بالحمى وفقدان الشهية، وطفحا على الجلد وصداع الرأس، وضيق التنفس، ونزيف اللثة، وألما في المفاصل، وتورم الغدة الليمفاوية، وصعوبة في أثناء التبول.
علاج السرطان
وأوضح د. رامي: ((علاج سرطان الدم يكون بالعلاج الكيميائي، وهو استخدام عقار مضاد لسرطان يساعد في إبطاء أو إيقاف نمو الخلايا السريعة الانقسام التي تسبب السرطان عن طريق قتل الخلايا المنقسمة، وغالبا ما يستخدم العلاج الكيميائي مع تدخلات أخرى مثل العلاج الإشعاعي والمناعي.
أيضا هناك زراعة نخاع العظام، الذي يسمي ((زراعة الخلايا الجذعية))، وهو استبدال جزء من نخاع العظم الذي تم تدميره بسبب مرض السرطان أو الأورام أو بسبب العلاج الكيميائي، إذ يؤدي استبدال الخلايا الجذعية في الدم إلى تعزيز نمو خلايا الدم والأنسجة الجديدة حول نخاع العظام، التي بدورها تعزز التعافي السريع للمريض)).
إصابات الذكور في المدينة:
ورم لمفوما غير نوعية هودجكن 7%
ورم الرئة 6%
ورم المثانة 6%
ورم الثدي 1%
ورم الغدة الدرقية 1%
سرطان الفم 1%
سرطان الكبد 4%
سرطان المرىء 1%
ورم الدماغ والجهاز العصبي المركزي 1%
ورم الأنسجة الرقيقة 1%
نسبة الإصابة بالأورام الأخرى 48%
إصابات الذكور في الرياض:
سرطان الدم 8%
ورم لمفوما غير نوعية هودجكن 6%
أورام الكبد 6%
أورام الدماغ والجهاز العصبي المركزي 5%
ورم المثانة 5%
سرطان هود جنكنز 5%
ورم الغدة الدرقية 4%
سرطان الرئة 4%
سرطان البلعوم الأنفي 4%
الإصابة بالأنسجة الرقيقة 3%
سرطان الفم 2%
ورم المريء 1%
نسبة الإصابة بالأورام الأخرى 48%
إصابات الذكور في جدة:
سرطان الدم 11%
ورم الرئة 6%
ورم الدماغ والجهاز العصبي المركزي 7%
ورم المثانة 5%
ورم الكبد 4%
ورم الغدة الدرقية 4%
سرطان هود جنكنز 3%
ورم لمفوما غير نوعية هودجكن 3%
ورم الثدي 2%
سرطان الفم 2%
ورم البلعوم الأنفي 2%
ورم المرىء 1%
ورم الأنسجة الرقيقة 1%
الإصابة بالأورام الأخرى 51%
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