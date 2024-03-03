86.5% من المنشآت التعليمية تروج خدماتها عبر الإنترنت

(MENAFN
- Al Watan) تصدرت أنشطة قطاع التعليم المنشآت المعلنة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنشآت التي تمتلك حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث قامت 86.5% من المنشآت التعليمية بنشر إعلاناتهم وتسويق منتجاتهم وخدماتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، أما من خلال حساباتهم الخاصة أو من خلال حسابات معلنة وإعلانات ممولة أو مروجة من مشاهير، في حين بلغت نسبة المنشآت التعليمية التي تمتلك حسابات إلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي 91.7%، وهي أعلى نسبة بين جميع الأنشطة الاقتصادية بالمملكة.
وأظهرت بيانات حديثة حول الاقتصاد الرقمي بالمملكة نموًا كبيرًا في الأنشطة الرقمية للمنشآت بالمملكة، حيث بلغت نسبة المنشآت التي قدمت خدماتها من خلال تطبيقات رقمية 20.3%، وحوالي 48% قامت بشراء خدمات الحوسبة السحابية، و20.9% قامت بتوفير الدعم عبر الإنترنت لخدمات ما بعد البيع من خلال موقع الويب الخاص بها، بالإضافة إلى 48.8% قامت بالإعلان عن منتجاتها من خلال منصات التواصل الاجتماعي، و62.9% تمتلك حسابًا على منصات التواصل الاجتماعي. التسويق عبر الإنترنت
وحققت المنشآت الاقتصادية نسبة متوسطة في الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبنسبة الإجمالي 48.8% من المنشآت، حيث فاقت عددًا من القطاعات النسبة الاجمالية للمنشآت المعلنة عبر الإنترنت، كان أبرزها وأعلاها التعليم، ثم الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 76.3%، والإقامة والطعام بنسبة 65.5%، والفنون والترفيه 64.5%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 54.8%، وأنشطة المال والتأمين 54.2%، والصناعة التحويلية 52.1%، والخدمات الإدارية والدعم بنسبة 49.1%، في حين جاءت أنشطة أخرى ضمن النسبة العامة، وأقل منها مثل أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 48.2%، والمعلومات والاتصالات 45.2%، والنقل والتخزين 41.2%، والتشييد 39.1%، والأنشطة العقارية 35.8%، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك 34.5%، وإمدادات الماء والصرف الصحي 34.2%، وتوصيل الكهرباء والغاز 34.0%، وأقلها التعدين واستغلال المحاجر 32.3%. الوجود عبر منصات التواصل
ووجدت 62.9% من المنشآت عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتصدرتها أنشطة التعليم بنسبة 91.7%، تلتها الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 86.2%، والفنون والترفيه 84.0%، والإقامة والطعام 78.1%، وأنشطة المال والتأمين 71.8%، والصناعة التحويلية 66.8%، وتجارة الجملة والتجزئة 63.1%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 63.0%، وبنسبة أقل من المتوسط كانت أنشطة المعلومات والاتصالات 60.1%، والخدمات الإدارية والدعم 58.7%، والنقل والتخزين 54.7%، وإمدادات الماء والصرف الصحي 52.9%، والتعدين واستغلال المحاجر 52.8%، والتشييد 49.2%، والأنشطة العقارية 48.7%، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك 48.1%، توصيل الكهرباء والغاز 47.6%. النسبة المئوية للمنشآت التي قامت بالإعلان عن منتجاتها من خلال منصات التواصل الاجتماعي بحسب الأنشطة الاقتصادية
- التعليم 86.5%.
- الصحة والعمل الاجتماعي 76.3%.
- الإقامة والطعام 65.5%.
- الفنون والترفيه 64.5%.
- الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 54.8%.
- أنشطة المال والتأمين 54.2%.
- الصناعة التحويلية 52.1%.
- الخدمات الإدارية والدعم 49.1%.
- تجارة الجملة والتجزئة 48.2%.
- المعلومات والاتصالات 45.2%.
- الخدمات الأخرى 45.0%.
- النقل والتخزين 41.2%.
- التشييد 39.1%.
- الأنشطة العقارية 35.8%.
- الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 34.5%.
- إمدادات الماء والصرف الصحي 34.2%.
- توصيل الكهرباء والغاز 34.0%.
- التعدين واستغلال المحاجر 32.3%.
- الإجمالي 48.8%. النسبة المئوية للمنشآت التي تمتلك حسابًا على منصات التواصل الاجتماعي بحسب الأنشطة الاقتصادية
- التعليم 91.7%
- الصحة والعمل الاجتماعي 86.2%.
- الفنون والترفيه 84.0%.
- الإقامة والطعام 78.1%.
- الخدمات الأخرى 74.8%.
- أنشطة المال والتأمين 71.8%.
- الصناعة التحويلية 66.8%.
- تجارة الجملة والتجزئة 63.1%.
- الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 63.0%.
- المعلومات والاتصالات 60.1%.
- الخدمات الإدارية والدعم 58.7%.
- النقل والتخزين 54.7%.
- إمدادات الماء والصرف الصحي 52.9%.
- التعدين واستغلال المحاجر 52.8%.
- التشييد 49.2%.
- الأنشطة العقارية 48.7%.
- الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 48.1%.
- توصيل الكهرباء والغاز 47.6%.
- الإجمالي 62.9%.
MENAFN03032024000089011017ID1107929162