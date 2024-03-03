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86.5% من المنشآت التعليمية تروج خدماتها عبر الإنترنت

3/3/2024 11:23:26 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت أنشطة قطاع التعليم المنشآت المعلنة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنشآت التي تمتلك حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث قامت 86.5% من المنشآت التعليمية بنشر إعلاناتهم وتسويق منتجاتهم وخدماتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، أما من خلال حساباتهم الخاصة أو من خلال حسابات معلنة وإعلانات ممولة أو مروجة من مشاهير، في حين بلغت نسبة المنشآت التعليمية التي تمتلك حسابات إلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي 91.7%، وهي أعلى نسبة بين جميع الأنشطة الاقتصادية بالمملكة.
وأظهرت بيانات حديثة حول الاقتصاد الرقمي بالمملكة نموًا كبيرًا في الأنشطة الرقمية للمنشآت بالمملكة، حيث بلغت نسبة المنشآت التي قدمت خدماتها من خلال تطبيقات رقمية 20.3%، وحوالي 48% قامت بشراء خدمات الحوسبة السحابية، و20.9% قامت بتوفير الدعم عبر الإنترنت لخدمات ما بعد البيع من خلال موقع الويب الخاص بها، بالإضافة إلى 48.8% قامت بالإعلان عن منتجاتها من خلال منصات التواصل الاجتماعي، و62.9% تمتلك حسابًا على منصات التواصل الاجتماعي.
التسويق عبر الإنترنت
وحققت المنشآت الاقتصادية نسبة متوسطة في الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبنسبة الإجمالي 48.8% من المنشآت، حيث فاقت عددًا من القطاعات النسبة الاجمالية للمنشآت المعلنة عبر الإنترنت، كان أبرزها وأعلاها التعليم، ثم الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 76.3%، والإقامة والطعام بنسبة 65.5%، والفنون والترفيه 64.5%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 54.8%، وأنشطة المال والتأمين 54.2%، والصناعة التحويلية 52.1%، والخدمات الإدارية والدعم بنسبة 49.1%، في حين جاءت أنشطة أخرى ضمن النسبة العامة، وأقل منها مثل أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 48.2%، والمعلومات والاتصالات 45.2%، والنقل والتخزين 41.2%، والتشييد 39.1%، والأنشطة العقارية 35.8%، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك 34.5%، وإمدادات الماء والصرف الصحي 34.2%، وتوصيل الكهرباء والغاز 34.0%، وأقلها التعدين واستغلال المحاجر 32.3%.
الوجود عبر منصات التواصل
ووجدت 62.9% من المنشآت عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتصدرتها أنشطة التعليم بنسبة 91.7%، تلتها الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 86.2%، والفنون والترفيه 84.0%، والإقامة والطعام 78.1%، وأنشطة المال والتأمين 71.8%، والصناعة التحويلية 66.8%، وتجارة الجملة والتجزئة 63.1%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 63.0%، وبنسبة أقل من المتوسط كانت أنشطة المعلومات والاتصالات 60.1%، والخدمات الإدارية والدعم 58.7%، والنقل والتخزين 54.7%، وإمدادات الماء والصرف الصحي 52.9%، والتعدين واستغلال المحاجر 52.8%، والتشييد 49.2%، والأنشطة العقارية 48.7%، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك 48.1%، توصيل الكهرباء والغاز 47.6%.
النسبة المئوية للمنشآت التي قامت بالإعلان عن منتجاتها من خلال منصات التواصل الاجتماعي بحسب الأنشطة الاقتصادية
- التعليم 86.5%.
- الصحة والعمل الاجتماعي 76.3%.
- الإقامة والطعام 65.5%.
- الفنون والترفيه 64.5%.
- الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 54.8%.
- أنشطة المال والتأمين 54.2%.
- الصناعة التحويلية 52.1%.
- الخدمات الإدارية والدعم 49.1%.
- تجارة الجملة والتجزئة 48.2%.
- المعلومات والاتصالات 45.2%.
- الخدمات الأخرى 45.0%.
- النقل والتخزين 41.2%.
- التشييد 39.1%.
- الأنشطة العقارية 35.8%.
- الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 34.5%.
- إمدادات الماء والصرف الصحي 34.2%.
- توصيل الكهرباء والغاز 34.0%.
- التعدين واستغلال المحاجر 32.3%.
- الإجمالي 48.8%.
النسبة المئوية للمنشآت التي تمتلك حسابًا على منصات التواصل الاجتماعي بحسب الأنشطة الاقتصادية
- التعليم 91.7%
- الصحة والعمل الاجتماعي 86.2%.
- الفنون والترفيه 84.0%.
- الإقامة والطعام 78.1%.
- الخدمات الأخرى 74.8%.
- أنشطة المال والتأمين 71.8%.
- الصناعة التحويلية 66.8%.
- تجارة الجملة والتجزئة 63.1%.
- الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 63.0%.
- المعلومات والاتصالات 60.1%.
- الخدمات الإدارية والدعم 58.7%.
- النقل والتخزين 54.7%.
- إمدادات الماء والصرف الصحي 52.9%.
- التعدين واستغلال المحاجر 52.8%.
- التشييد 49.2%.
- الأنشطة العقارية 48.7%.
- الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 48.1%.
- توصيل الكهرباء والغاز 47.6%.
- الإجمالي 62.9%.

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