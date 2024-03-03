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كيف يبدأ رواد الأعمال الرقميون رحلتهم

3/3/2024 11:23:26 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت شركة مايكروسوفت حيث كان بيل جيتس يعمل على نظام التشغيل ((ويندوز)) في كراج ((مرآب)) منزل أسرته، وبدأت كذلك شركة أبل وأمازون وكثير من الشركات من المرآب، وهذا ما سمعناه فقط، وكثير منا يعتقد أن وجود فكرة لديك أو منتج فقط سوف يجعل من شركتك تساوي تريليونات الريالات! ولكن نحتاج لنسرد قصة وسرد كيف يمرون رواد الأعمال وكيف هذه البيئة أصبحت اليوم أكثر سهولة ووصولا للاستثمارات وكذلك التوسع والنمو، وهو عكس ما كان سابقا من مواجهة تحديات كثيرة مثل التشريعات والأنظمة وكذلك إقناع المستثمرين حينها أن يؤمنوا بمشروعك ليقوموا بضخ أموال فيه، حيث عند بدء شركة أبل كان لديهم شخص أعطاهم مبلغاً وهو 250 ألف دولار ليكون شريكا ويساعدهم على شراء بعض الاحتياجات لبناء أول كمبيوتر! ولكنه بعد فترة طلب استعادة المبلغ، بعض التقارير قالت إن المبلغ الذي وضعه يساوي اليوم أكثر من 900 مليار دولار.
حسنًا، رواد ورائدات الأعمال الرقميون يحتاجون لعدة نصائح لبدء رحلتهم، وكيف ستكون خطواتك حتى تجعل مشروعك حقيقياً، وهي البدء من ((الفكرة)) وهي كل شيء، وعند بدء فكرتك انتقل لمرحلة يطلق عليها MVP وهي صنع نموذج لتطبق عليه مشروعك بأقل تكلفة، مثلا تطبيق توصيل وجبات طعام يوميه، اعمل بنفسك واتفق مع مطعم واتفق مع خمسة من العملاء الذين تعرفهم، وقم بتوصيل الطلبات لهم بشكل يومي، وفي هذه المرحلة تعرف أكثر على نمط العمل وكيف تصلح أخطاء التطبيق وكيف تستقبل الطلبات وكيف تقوم بتطويره وجعله بشكل أفضل، إن لم تكن لديك خبرة في البرمجة تستطيع إدخال مبرمج معك كشريك حيث يبني التطبيق وأنت مسؤول عن الإدارة والعمليات والتشغيل، من هنا أنت وفكرتك ونموذج أولي بأقل تكلفة جاهزين، تستطيع الآن أو حتى في بناء الفكرة الذهاب لمراكز دعم الرواد مثل مركز ريادة الأعمال الرقمية التابع لوزارة الاتصالات وكذلك مركز ذكاء وinspireu وغيرها، التي تدعم في تخصيص مكان لك وشريكك لكي تكونوا في بيئة عملية حيث سيقدمون لكم خدمات مثل كوبون لاستضافة تطبيقك مجانا لمدة، وكذلك بعض الخدمات كالرسائل للتطبيق ومحفزات أخرى كالاستشارات القانونية والتسويقية وتسمى هذه المرحلة بمرحلة ((الحاضنة)) وبعد انتهاء هذه المرحلة وجاهزية تطبيقك ومشروعك واستعدادك للوجود في السوق لتقديم خدماتك للجمهور، ستنتقل إلى مرحلة ((المسرعة)) وهي تسريع وجودك في السوق مع استثمارات تقدم لك بناء على تجاربك في فترة الحاضنة ورسم خطة لعدة سنوات تستهدف فيها عدة مكاسب بناء على أرقام تعرضها على مستثمرين وصناديق استثمارية تجعلهم يعجبون ويؤمنون بفكرتك ويدخلون كمستثمرين بحصص من الأسهم، حيث ستكون المراكز التي ذكرتها معنية بتوفير الحاضنة وتنظيم المسرعات وجمع المستثمرين والاستشارات، وهي رحلة اليوم أبسط بكثير منذ زمن قديم، فالمستثمر اليوم يرى نجاحات الرقمية وكلنا نرى التمكين اليوم الحاصل في مملكتنا الحبيبة وكذلك التطور الكبير في هذا القطاع، فلا تضيعوا الفرصة.

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