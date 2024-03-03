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عنصرية إدارة Tiktok

3/3/2024 11:23:26 PM
(MENAFN- Al Watan) برزت TikTok كواحدة من أكثر منصات التواصل الاجتماعي شعبية، حيث جذبت الملايين بمقاطع الفيديو القصيرة والمحتوى المتنوع لكن خلف واجهة الترفيه تكمن حقيقة مثيرة للقلق.
هناك مزاعم للعنصرية داخل إدارة TikTok. يبدأ الأمر من ممارسات الإشراف على المحتوى التمييزي إلى الافتقار إلى التنوع في المناصب القيادية، يثير تعامل TikTok مع القضايا العرقية مخاوف كبيرة.
واجهت TikTok انتقادات بسبب ممارساتها المتحيزة للإشراف على المحتوى، حيث تتم إزالة مقاطع الفيديو التي تحتوي على محتوى من المجتمعات من غير البيض أو من المجتمعات ذات الثقافة المتنوعة بشكل غير متناسب. أبلغ المستخدمون عن حالات تم فيها الإبلاغ عن مقاطع الفيديو الخاصة بهم أو إزالتها لمعالجة مشكلات تتعلق بالعنصرية أو التمييز المنهجي.
تم تسليط الضوء على تحيزات تيك توك الخوارزمية من جهات عديدة، حيث تشير التقارير إلى أن مقاطع الفيديو التي تصور أشخاصا ملونين من غير المرجح أن تظهر على صفحة ((من أجلك)) على النظام الأساسي، مما يحد من ظهورها ومدى وصولها. لا يؤدي هذا النهج التمييزي إلى خنق أصوات الأبداع وممارسة العنصرية ضدهم، بل يؤدي أيضًا إلى إدامة عدم المساواة العرقية داخل المنصة.
هناك مشكلة صارخة أخرى داخل إدارة TikTok وهي عدم التنوع في المناصب القيادية. على الرغم من قاعدة مستخدميها العالمية التي تضم أعراقا وثقافات متنوعة، فإن الفريق التنفيذي لـTikTok يظل في الغالب من البيض. إن غياب تمثيل كافة الأعراق على مستوى صنع القرار يعيق فهم المنصة للقضايا العنصرية ومعالجتها بشكل فعال.
إن الاستيلاء الثقافي والقولبة النمطية في TikTok أمر معتاد، وفي حين أن التبادل الثقافي والتقدير ضروريان، فإن نهج TikTok القائم على عدم التدخل في معالجة حالات الاستيلاء والقوالب النمطية يسمح للروايات الضارة بالازدهار، مما يسهم في تطبيع العنصرية والتمييز.
يؤكد انتشار العنصرية داخل إدارة TikTok على الحاجة الملحة للتغيير المنهجي داخل المنصة. قبل فترة تصدى المغردون السعوديون للمنصة لأنها تحجب مقاطع يوم التأسيس وغيرها من المقاطع السعودية وأثناء التصفح في منصة ((X)) وجدت تغريدة من سيدة برازيلية احتفلت بيوم التأسيس السعودي وقد تمت إزالة المقطع من حسابها في ((TikTok)) إذا سؤال يوجه لإدارة هذه المنصة لماذا تمت إزالة هذا المقطع وبناء على ماذا؟ أعتقد أن على الجهات المختصة أن تنظر في مثل المنصات التي تتخذ نهجا عنصريا ضد الإنسان بشكل عام وتؤصل العنصرية وضد من يحاول إبراز الروايات غير الصحيحة عن وطننا ويحارب جهود المغردين السعوديين الذين قاطعوا مثل هذه المنصات العنصرية.

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