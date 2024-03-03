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آخر أخبار الإبادة مساعدات مقابل قتل الجوعى

3/3/2024 11:23:26 PM
(MENAFN- Al Watan) حرص الرئيس الأمريكي على أن يعلن بنفسه عزم الولايات المتحدة على إنزال مساعدات إنسانية جواً فوق قطاع غزّة. إذا لم يكن جو بايدن وإدارته مدركَين أن هذه قمة المهازل في ذروة مآسي غزّة، فإن العالم إزاء قوّة دولية عظمى تستطيع إيصال كل الأسلحة الفتاكة وأدوات الدمار الشامل إلى الحليف الإسرائيلي، وتعجز عن مطالبته وإلزامه بفتح المعابر لإدخال المواد الأساسية وتفادي مجاعة تدهم سكان القطاع الفلسطيني. لكن المجاعة كانت مطلوبة، والكارثة الصحية والبيئية مطلوبة، وإذلال الانسان في غزّة وعموم فلسطين كان ولا يزال مطلوباً. 150 يوماً مضت على حرب وحشية ضارية طُرحت خلالها يومياً ضرورة توفير مساعدات، غير أن واشنطن وحلفاءها الغربيين دعموا الحصار الشامل لغزّة لمجرّد أن إسرائيل اعتبرت إبادة الشعب من وسائل ((القضاء على حماس)). حتى أهم لم يعترضوا على التفاصيل الدقيقة التي كرّرها قادة إسرائيل وأصرّوا عليها: لا ماء لا غذاء لا دواء لا كهرباء ولا وقود... (راجعوا ما عُرض أمام محكمة العدل الدولية).
على عكس الأسى الزائف الذي يجري إظهاره الآن مع ظهور نتائج التقتيل والتدمير، كان الدعم للحصار صريحاً ومطلقاً، وكان الإسرائيليون وحلفاؤهم يعرفون تماماً أنهم واصلون بلا شك إلى التجويع والتعطيش وحرمان المشافي من الأدوية ومن الوقود لتعطيل المعدات الطبّية وقطع الأوكسجين عن الأطفال والمرضى وترك الجرحى ينزفون حتى الموت... هذه كلّها تُستخدم الآن كأدوات الضغط الأخير على ((حماس)) كي تستسلم، أو تقبل على الأقل ((ورقة باريس)) الجديدة التي صيغت لمصلحة إسرائيل، وفقاً لإملاءات موازين القوى، ولم تأخذ بالمطلب الأساسي لـ((حماس)) وهو إنهاء الحرب أو الوقف الشامل لإطلاق النار. فالاتفاق المقترح الذي دعمته واشنطن وقدّمته على أن ((الممكن)) الوحيد يوفّر فقط ((هدنة موقتة))، وليس ((مستدامة)). وسواء وافقت ((حماس)) على الاتفاق أو طلبت تعديله أو رفضته فإنها موعودة باجتياح معقلها ((الحربي)) الأخير في رفح، وهو أيضاً الملاذ الأخير للنازحين. ومن الواضح أن واشنطن تؤيّد هذا الاجتياح، لأن منطق الحرب يفرضه، لكنها تتظاهر بالإلحاح على تهجير قسري آخر للسكان إلى منطقة أخرى ((آمنة)) ولن تكون آمنة.
يوم الخميس (29.02.2024) احتشد السكان في جنوب غربي مدينة غزّة، حيث تفاقمت حالات الجوع كما في كل مناطق شمال القطاع (700 ألف شخص)، للحصول على مساعدات غذائية للمرة الأولى منذ فترة طويلة جداً. كان الشحنة المرتقبة تحمل طحيناً إلى منطقة تناقلت وكالات الأنباء أن سكانها استخدموا علف الحيوانات لصنع ما يشبه الخبز. وصلت الشاحنات التي أجاز الإسرائيليون دخولها إلى دوار النابلسي وأحاطت بها الحشود ثم راح الجنود القريبون من المكان يطلقون النار. قُتل 118 شخصاً وأصيب 750. تلك كانت ((مجزرة الطحين)) أو ((مجزرة الجوعى))، وكانت مبرمجة ومتعمّدة. قال الجيش الإسرائيلي أولاً إنها ((مأساة)) نجمت عن تدافع الاشخاص ودهسهم بشاحنات الإغاثة، وبعدما تبين أن معظم الضحايا والجرحى أصيب في الرأس والصدر اضطر للقول إن الجنود ((شعروا بتهديد)) فأطلقوا النار. لم يكن هناك تهديد، كان هناك جوع، كما في مجزرة مماثلة في دوار الكويت ضد منتظري الطعام (25.01.2024)، وقبلها مجزرة ضد حشد لتعبئة المياه في دير البلح (07.02.2024).
وسط استنكار عالمي واسع لهذه الواقعة لم تجد واشنطن سوى القول إنها تبحث عن معلومات، ثم القول إنها لم تتلقَّ ما يكفي للتحقّق من رواية الجيش، وهكذا تنصّلت من إدانته. قبل ذلك كانت تلقفت ((تقارير)) إسرائيلية (27.01.2024) عن مشاركة فلسطينيين يعملون مع ((الأونروا)) في ((هجوم السابع من أكتوبر))، ولم ترَ وجوباً للتحقّق بل قررت فوراً تعليق مساهمتها المالية في الوكالة الدولية الوحيدة التي تقدم مساعدة للشعب الفلسطيني، وبعد أسابيع (23.02.2024) شكّكت ((الاستخبارات الوطنية الأمريكية)) في دقة المعلومات الإسرائيلية وقالت إن ((الأونروا)) تنسق مع ((حماس)) للعمل في غزة لكنها ليست في ((شراكة)) مع الحركة. ولأن هذا التقويم الاستخباري الأمريكي يسفّه الادعاءات الإسرائيلية فإنه لم يحظَ بتغطية إعلامية، والأسوأ أن إدارة بايدن لم تستند إليه لإعلان معاودة تمويلها للوكالة، فهي تأخذ في الاعتبار حقد إسرائيل على ((الأونروا)) وسعيها إلى حلّها واستبدال منظمات دولية أخرى بها.
قبل ثلاثة أيام من ((مجزرة الطحين))، في 26 فبراير الماضي، قدّمت إسرائيل تقريراً طلبته محكمة العدل الدولية عن ((امتثالها)) للإجراءات العاجلة وإثبات عدم انتهاكها اتفاق منع الإبادة الجماعية. لم يُنشر التقرير، لكن إسرائيل استبقته بتسريبات مفادها أنها ((نفذت)) مضمون قرار المحكمة الصادر في 26 يناير الماضي، وفيه: ((اتخاذ كل التدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، منع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على جريمة الإبادة الجماعية، والقيام بخطوات فورية وفاعلة لضمان توفير المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة)).
بالنسبة إلى ((التدابير)) المطلوبة أقدم القوات الإسرائيلية، بعد قرار المحكمة، على مزيد التدمير في خان يونس وأرغم سكانها على النزوح قسراً نحو رفح واقتحم مجمع ناصر الطبي وأخرجه مع مستشفيين آخرين عن الخدمة واعتقل معظم الأطباء والكوادر الطبية وترك المرضى والمصابين بلا رعاية. أما ((منع التحريض ومعاقبته)) فيكفي التذكير بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أعلن دعمه الجنود الذين أطلقوا النار في ((مجزرة الطحين)) ودعا إلى التوقف عن إدخال المساعدات إلى غزةّ، وكان المستوطنون من محازبيه سيّروا تظاهرات إلى ميناء أسدود ومعبر كرم أبوسالم لمنع مرور المساعدات. وأمّا ما طلبته المحكمة من ((توفير للمساعدات)) فتوضح تقارير العاملين في ((الأونروا)) و((برنامج الغذاء العالمي)) أن الصعوبات الأمنية أجبرتهم على وقف خدماتهم. ويُشار هنا إلى قول وزير الخارجية الفرنسي في مقابلة مع ((لوموند)) إن ((مسؤولية منع وصول المساعدات إلى قطاع غزة هي إسرائيلية)).
على رغم حاجة إسرائيل الى إظهار أنها بذلت جهوداً للتخفيف من مسؤوليتها عن التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية في غزّة، فإن تعريف الإبادة الجماعية بأنها كل الأفعال المرتكبة للقضاء على أي جماعة ((بإخضاعها عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلّياً أو جزئياً)). وأشارت صحف عبرية إلى أن التقرير الموجّه إلى محكمة لاهاي يعوّل على العدد الإجمالي لدخول شاحنات المساعدات منذ بدء الحرب كي يدفع الاتهامات الموجّهة إلى إسرائيل، غير أن المكتب الأممي لتنسيق المساعدات الإنسانية (أوتشا) أظهر أن متوسط دخول الشاحنات قبل الحرب كان 500 يومي لكنه بلغ 156 يومياً خلال الأسبوعين السابقَين لقرار المحكمة ثم هبط بعده إلى 57 وحتى إلى 20 في بعض الأيام.
* ينشر بالتزامن مع موقع ((النهار العربي))

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