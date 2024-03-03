تحليل نتائج فصلين دراسيين لبناء خطط علاجية

(MENAFN
- Al Watan) بينما انتظم، أمس، طلاب وطالبات التعليم العام حضوريا في جميع المراحل الدراسية بالمدارس الحكومية والأهلية والأجنبية، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والتعليم المستمر، أكد تربويون وتربويات لـ((الوطن)) على إدارات المدارس أهمية تحليل نتائج الفصلين الدراسيين الأول والثاني، واعتماد خطط علاجية متكاملة، لدعم الطلاب في الفصل الدراسي الثالث ((الجاري))، ورفع النتائج في نهاية العام، ومن ثم الإسهام في رفع نتائج الطلاب والطالبات في اختبار ((نافس)) للمدارس الابتدائية والمتوسطة.
تدريبات محاكية
شدد الخبراء على أهمية الاختبارات الوطنية ((نافس))، حيث إنها أداة حاسمة للوقوف على نتائج التعلم في المجالات الدراسية ((الرياضيات، والعلوم، ولغتي))، إذ تسهم في توفير مؤشرات أداء قابلة للمقارنة على المستوى الوطني، ورصد التقدم في المدارس، بالإضافة إلى مقارنتها بالنتائج الدولية في ذلك، والارتقاء في المدارس، وتمكينها من الأدوات والعمليات لتحسين نواتج التعلم، مقترحين البدء في ذلك من الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثالث، والعمل على ممارسة الطلاب والطالبات تدريبات محاكية لاختبارات ((نافس)) الوطنية وفق المستويات الإدراكية ((المعرفة، والتطبيق، والاستدلال))، مع تأكيد تعزيز التعاون الوثيق بين المدرسة وأولياء الأمور ومكاتب التعليم.
3 مكاسب معرفية ومهارية
1- تحسين مستويات الطلاب المعرفية والمهارية السابقة والحالية.
2- التأكد من تمكن الطلاب من نواتج التعلم المستهدفة في اختبار ((نافس)).
3- التدريب الشامل للطلاب على المعارف والمهارات المستهدفة بالاختبار.
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