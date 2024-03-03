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تحليل نتائج فصلين دراسيين لبناء خطط علاجية

3/3/2024 11:23:25 PM
(MENAFN- Al Watan) بينما انتظم، أمس، طلاب وطالبات التعليم العام حضوريا في جميع المراحل الدراسية بالمدارس الحكومية والأهلية والأجنبية، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والتعليم المستمر، أكد تربويون وتربويات لـ((الوطن)) على إدارات المدارس أهمية تحليل نتائج الفصلين الدراسيين الأول والثاني، واعتماد خطط علاجية متكاملة، لدعم الطلاب في الفصل الدراسي الثالث ((الجاري))، ورفع النتائج في نهاية العام، ومن ثم الإسهام في رفع نتائج الطلاب والطالبات في اختبار ((نافس)) للمدارس الابتدائية والمتوسطة.
تدريبات محاكية
شدد الخبراء على أهمية الاختبارات الوطنية ((نافس))، حيث إنها أداة حاسمة للوقوف على نتائج التعلم في المجالات الدراسية ((الرياضيات، والعلوم، ولغتي))، إذ تسهم في توفير مؤشرات أداء قابلة للمقارنة على المستوى الوطني، ورصد التقدم في المدارس، بالإضافة إلى مقارنتها بالنتائج الدولية في ذلك، والارتقاء في المدارس، وتمكينها من الأدوات والعمليات لتحسين نواتج التعلم، مقترحين البدء في ذلك من الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثالث، والعمل على ممارسة الطلاب والطالبات تدريبات محاكية لاختبارات ((نافس)) الوطنية وفق المستويات الإدراكية ((المعرفة، والتطبيق، والاستدلال))، مع تأكيد تعزيز التعاون الوثيق بين المدرسة وأولياء الأمور ومكاتب التعليم.
3 مكاسب معرفية ومهارية
1- تحسين مستويات الطلاب المعرفية والمهارية السابقة والحالية.
2- التأكد من تمكن الطلاب من نواتج التعلم المستهدفة في اختبار ((نافس)).
3- التدريب الشامل للطلاب على المعارف والمهارات المستهدفة بالاختبار.

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