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70 ألف ملاحظة على الطرق عولجت بالمسح والتقييم

3/3/2024 11:23:25 PM
(MENAFN- Al Watan) رصدت حملة طرق آمنة ومتميزة في الأعوام السابقة العديد من الملاحظات على شبكة الطرق في المملكة، إذ تم رصد أكثر من 70 ألف ملاحظة، وجرى العمل على معالجتها، وذلك بعد استخدام العديد من التقنيات المتقدمة مثل: أسطول المسح والتقييم الأضخم على مستوى العالم، الذي يعمل على تحليل ورصد الملاحظات على الطرق باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تقنية الدرون، وسيتم استخدام تقنية قياس الدهانات الأرضية كأول مرة في هذا العام لقياس جودة الدهانات الأرضية على الطرق في وقت قصير وجهد أقل.
تقنية المعلومات
كان وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح الجاسر، دشن أمس حملة ((طرق آمنة ومتميزة)) لعامها الرابع، التي تنظمها الهيئة العامة للطرق.
ويشارك في الحملة أكثر من 620 عضوًا من موظفي وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وطلاب الجامعات، ورجال القوات الخاصة لأمن الطرق، وعدد من ممثلي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، موزعين على 61 فريقًا في مختلف مناطق المملكة، حيث ستستمر لمدة 5 أيام اعتبارًا من أمس حتى الـ 7 مارس 2024م.
البنية التحتية
تهدف الحملة إلى تحسين شبكة الطرق في المملكة، وتحقيق تجربة مميزة بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق، وذلك من خلال تنفيذ مسح وتقييم كامل لشبكة طرق المملكة البالغ مجموع أطوالها أكثر من 73 ألف كلم، إضافة إلى الحفاظ على استدامة البنية التحتية، وتوفير شبكة طرق ذات مستوى عالٍ من الكفاءة وصولًا لاستمرارية ريادة المملكة عالميًا في ترابط شبكة الطرق، وذلك بعد النجاحات التي تحققت في النسخ الثلاث السابقة من الحملة التي كانت دافعًا رئيسًا لإطلاق النسخة الحالية لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحديث خرائط البيانات الرقمية لأصول البنية التحتية للشبكات الطرقية، ودعم عمليات المعالجة وتسهيل حركة التنقل، وتطوير المشهد البصري، وتحسين الخدمات المقدمة بما يسهم في رفع مؤشر جودة الحياة لمستخدمي شبكة الطرق في المملكة.
يذكر أن التقنيات المستخدمة بجانب تبني عقود الصيانة المبنية على الأداء، وكذلك الابتكارات التي قدمها المختبر المركزي الأوحد على مستوى الشرق الأوسط، وتعزيز ذلك من خلال إقامة هذه الحملة سنويًا؛ أسهمت بشكلٍ مباشر في رفع تصنيف جودة البنية التحتية للطرق في المملكة في التصنيف العالمي إلى 5.7، وفقًا للتقرير الصادر مؤخرًا من المنتدى الاقتصادي العالمي، وحصول المملكة على المركز الرابع على مستوى دول الـG20، والأولى عالميًا في مؤشر ترابط الطرق، والأولى عربيًا في استخدام تقنية الاهتزازات التحذيرية.

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