70 ألف ملاحظة على الطرق عولجت بالمسح والتقييم

(MENAFN
- Al Watan) رصدت حملة طرق آمنة ومتميزة في الأعوام السابقة العديد من الملاحظات على شبكة الطرق في المملكة، إذ تم رصد أكثر من 70 ألف ملاحظة، وجرى العمل على معالجتها، وذلك بعد استخدام العديد من التقنيات المتقدمة مثل: أسطول المسح والتقييم الأضخم على مستوى العالم، الذي يعمل على تحليل ورصد الملاحظات على الطرق باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تقنية الدرون، وسيتم استخدام تقنية قياس الدهانات الأرضية كأول مرة في هذا العام لقياس جودة الدهانات الأرضية على الطرق في وقت قصير وجهد أقل.
تقنية المعلومات
كان وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح الجاسر، دشن أمس حملة ((طرق آمنة ومتميزة)) لعامها الرابع، التي تنظمها الهيئة العامة للطرق.
ويشارك في الحملة أكثر من 620 عضوًا من موظفي وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وطلاب الجامعات، ورجال القوات الخاصة لأمن الطرق، وعدد من ممثلي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، موزعين على 61 فريقًا في مختلف مناطق المملكة، حيث ستستمر لمدة 5 أيام اعتبارًا من أمس حتى الـ 7 مارس 2024م.
البنية التحتية
تهدف الحملة إلى تحسين شبكة الطرق في المملكة، وتحقيق تجربة مميزة بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق، وذلك من خلال تنفيذ مسح وتقييم كامل لشبكة طرق المملكة البالغ مجموع أطوالها أكثر من 73 ألف كلم، إضافة إلى الحفاظ على استدامة البنية التحتية، وتوفير شبكة طرق ذات مستوى عالٍ من الكفاءة وصولًا لاستمرارية ريادة المملكة عالميًا في ترابط شبكة الطرق، وذلك بعد النجاحات التي تحققت في النسخ الثلاث السابقة من الحملة التي كانت دافعًا رئيسًا لإطلاق النسخة الحالية لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحديث خرائط البيانات الرقمية لأصول البنية التحتية للشبكات الطرقية، ودعم عمليات المعالجة وتسهيل حركة التنقل، وتطوير المشهد البصري، وتحسين الخدمات المقدمة بما يسهم في رفع مؤشر جودة الحياة لمستخدمي شبكة الطرق في المملكة.
يذكر أن التقنيات المستخدمة بجانب تبني عقود الصيانة المبنية على الأداء، وكذلك الابتكارات التي قدمها المختبر المركزي الأوحد على مستوى الشرق الأوسط، وتعزيز ذلك من خلال إقامة هذه الحملة سنويًا؛ أسهمت بشكلٍ مباشر في رفع تصنيف جودة البنية التحتية للطرق في المملكة في التصنيف العالمي إلى 5.7، وفقًا للتقرير الصادر مؤخرًا من المنتدى الاقتصادي العالمي، وحصول المملكة على المركز الرابع على مستوى دول الـG20، والأولى عالميًا في مؤشر ترابط الطرق، والأولى عربيًا في استخدام تقنية الاهتزازات التحذيرية.
MENAFN03032024000089011017ID1107929155
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.