الجمعيات الأهلية.. إنذارات بالجملة وإحالات للنيابة العامة

(MENAFN
- Al Watan) أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قرارات في حق عدد من المنظمات غير الربحية والأفراد منذ بداية عام 2024، بلغت 11 إنذارًا بحق جمعيات أهلية، وقراري عزل لمجلس إدارة جمعية أهلية، وقرارين لإعادة تشكيل مجلس الإدارة المؤقت، وحل جمعيّتَين أهليتين والبدء في تصفيتهما، وإحالة 4 جمعيات أهلية إلى النيابة العامة.
أهداف وطنية
شدد المركز على أهمية التزام المنظمات غير الربحية بالأنظمة واللوائح، والأدلة والإجراءات المنظمة للقطاع غير الربحي، ودعا كافة المنظمات غير الربحية للتواصل عبر قنوات العناية بالعملاء من خلال مركز الاتصال الموحد 19918، وموقعه الإلكتروني وحساباته في شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدا ضرورة التكامل ما بينه وبين المنظمات غير الربحية في المساهمة بتنمية القطاع غير الربحي، وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقطاع بما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة.
مجالات تنموية
شهد القطاع غير الربحي تسجيل 56 جمعية أهلية و8 مؤسسات أهلية و21 صندوقا عائليا، في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية، وفي عدد من مختلف المناطق حول المملكة، ليكون إجمالي المنظمات غير الربحية المسجلة بالمملكة 4.656 منظمة، كما وصل عدد المتطوعين في عام 2024م أكثر من 113 ألف متطوع في مختلف المجالات وأكثر من 4 ملايين ساعة تطوعية و43 ألف فرصة تطوعية.
تكامل الجهود
نوه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بما يشهده القطاع من تنامٍ مستمر، على مستوى المنظمات غير الربحية، وإعداد المتطوعين، والزيادة المشهودة في عدد الوحدات المشرفة فنيًّا بالجهات الحكومية، مشيرًا إلى التقدم المحقق بتضافر كافة جهات منظومة القطاع غير الربحي، والتطور المرصود في حوكمة المنظمات غير الربحية التي حققت في عام 2023، مستويات متقدمة في درجات الحوكمة، مما يؤكد التزام منظمات القطاع بالامتثال وفق الأدوار التنموية المستهدفة.
ويهدف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله، وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، والإشراف المالي والإداري على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.
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