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الجمعيات الأهلية.. إنذارات بالجملة وإحالات للنيابة العامة

3/3/2024 11:23:25 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قرارات في حق عدد من المنظمات غير الربحية والأفراد منذ بداية عام 2024، بلغت 11 إنذارًا بحق جمعيات أهلية، وقراري عزل لمجلس إدارة جمعية أهلية، وقرارين لإعادة تشكيل مجلس الإدارة المؤقت، وحل جمعيّتَين أهليتين والبدء في تصفيتهما، وإحالة 4 جمعيات أهلية إلى النيابة العامة.
أهداف وطنية
شدد المركز على أهمية التزام المنظمات غير الربحية بالأنظمة واللوائح، والأدلة والإجراءات المنظمة للقطاع غير الربحي، ودعا كافة المنظمات غير الربحية للتواصل عبر قنوات العناية بالعملاء من خلال مركز الاتصال الموحد 19918، وموقعه الإلكتروني وحساباته في شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدا ضرورة التكامل ما بينه وبين المنظمات غير الربحية في المساهمة بتنمية القطاع غير الربحي، وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقطاع بما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة.
مجالات تنموية
شهد القطاع غير الربحي تسجيل 56 جمعية أهلية و8 مؤسسات أهلية و21 صندوقا عائليا، في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية، وفي عدد من مختلف المناطق حول المملكة، ليكون إجمالي المنظمات غير الربحية المسجلة بالمملكة 4.656 منظمة، كما وصل عدد المتطوعين في عام 2024م أكثر من 113 ألف متطوع في مختلف المجالات وأكثر من 4 ملايين ساعة تطوعية و43 ألف فرصة تطوعية.
تكامل الجهود
نوه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بما يشهده القطاع من تنامٍ مستمر، على مستوى المنظمات غير الربحية، وإعداد المتطوعين، والزيادة المشهودة في عدد الوحدات المشرفة فنيًّا بالجهات الحكومية، مشيرًا إلى التقدم المحقق بتضافر كافة جهات منظومة القطاع غير الربحي، والتطور المرصود في حوكمة المنظمات غير الربحية التي حققت في عام 2023، مستويات متقدمة في درجات الحوكمة، مما يؤكد التزام منظمات القطاع بالامتثال وفق الأدوار التنموية المستهدفة.
ويهدف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله، وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، والإشراف المالي والإداري على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.

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