الأحمر يسيطر والمجانين ينعشون الجوهرة

(MENAFN
- Al Watan) ابتعد الهلال بصدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، مستفيدا من تعثر مطارده الأول النصر، ليتسع الفارق بينهما إلى 9 نقاط، وسقط الأهلي في فخ التعادل، وهو ما حدث لمنافسه الأول على المركز الثالث التعاون، وعاد الاتحاد إلى طريق الخسائر موقفا سلسلة نجاحاته بعد التوقف، وانتعش الحزم بنقطة النصر للهروب من القاع، وعاد أبها للانتصارات في رحلة الابتعاد عن خطر الهبوط، وظهر الحكم السعودي في 7 مواجهات، ليتواجد الحكم الأجنبي مرتين فقط، وسيطر اللون الأحمر على الجولة الـ22 للدوري بظهوره 5 مرات، وعاد الأهلي للجوهرة فعاد الصخب الجماهيري، وغاب المتسابقان على صدارة الهداف لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولاعب الهلال، الصربي إلسكندر ميتروفيتش، عن الجولة
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