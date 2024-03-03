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الأحمر يسيطر والمجانين ينعشون الجوهرة

3/3/2024 11:23:24 PM
(MENAFN- Al Watan) ابتعد الهلال بصدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، مستفيدا من تعثر مطارده الأول النصر، ليتسع الفارق بينهما إلى 9 نقاط، وسقط الأهلي في فخ التعادل، وهو ما حدث لمنافسه الأول على المركز الثالث التعاون، وعاد الاتحاد إلى طريق الخسائر موقفا سلسلة نجاحاته بعد التوقف، وانتعش الحزم بنقطة النصر للهروب من القاع، وعاد أبها للانتصارات في رحلة الابتعاد عن خطر الهبوط، وظهر الحكم السعودي في 7 مواجهات، ليتواجد الحكم الأجنبي مرتين فقط، وسيطر اللون الأحمر على الجولة الـ22 للدوري بظهوره 5 مرات، وعاد الأهلي للجوهرة فعاد الصخب الجماهيري، وغاب المتسابقان على صدارة الهداف لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولاعب الهلال، الصربي إلسكندر ميتروفيتش، عن الجولة

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