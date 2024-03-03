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انتقادات متواصلة وأرقام منصفة ليايسله

3/3/2024 11:23:24 PM
(MENAFN- Al Watan) يعاني مدرب الأهلي، الألماني، ماتياس يايسله، من تذبذب النتائج بعد نهاية الفترة الدولية، وهو ما فتح باب الانتقادات ضده مجددًا، لاسيما بعدما سقط قلعة الكؤوس في فخ التعادل على أرضه ووسط جماهيره أمام الفتح 1 /1، وتعرض المدرب الألماني يايسله لانتقادات متواصلة منذ بداية عمله مع الأهلي، لعدم الدخول في منافسة النصر والهلال على المركزين الأول والثاني، لكنها توقفت نسبيًا قبل التوقف، لتعود للهبوب مجددًا بعد التوقف، إلا أن أرقام المدرب ونتائجه تصب في مصلحته، خصوصًا وأنه يعاني من ضعف واضح في العنصر المحلي، وتأسيس الفريق من البداية كان خاطئًا.
قياس النجاح
بالنظر إلى الظروف التي يعيشها الأهلي خلال الـ3 مواسم الماضية، نجد أن يايسله قام بعمل كبير حتى اللحظة، مقارنة بإمكانيات الأندية الكبرى الأخرى، فقلعة الكؤوس يحتل المركز الثالث، رغم عودته مطلع الموسم الجاري من رحلة قصيرة في دوري (Yelo)، ويقدم مستويات ليست سيئة بالحفاظ على هذا المكان خلال الفترة الحالية.
ومقارنة بالنصر والهلال والاتحاد، يعتبر الأهلي أقل الأندية جلبًا للصفقات من ناحية المستويات الفنية، خاصة في قلب الدفاع ومركز رأس الحربة، لكنه رغم ذلك، استقبل 24 هدفًا فقط، أقل من النصر الوصيف الذي تلقى 30 هدفًا حتى الآن.
وعلى مستوى النتائج، تعرض للخسارة 4 مرات، أقل من الاتحاد حامل اللقب وصاحب المركز الخامس بفارق 3 خسائر، وأعلى من النصر بخسارة واحدة فقط.
وصيف جيسوس
تتحمل إدارة الأهلي مسؤولية تذبذب النتائج، وليس يايسله الذي يلعب بالإمكانيات المتاحة، رغم طلب صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي الماضي، وهو ما لم يتحقق، وبالتالي، فإن يايسله يعتبر الأكثر نجاحًا بعد مدرب الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، مقارنة بمدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري رغم الإمكانيات التي يمتلكها، وبالاتحاد الذي أقال، البرتغالي نونو سانتو، وعين، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، الذي لم يجد الطريق الصحيح حتى الآن.
- 44 نقطة حصدها الأهلي مع يايسله.
- قلعة الكؤوس يحل ثالثًا رغم ضعف الإمكانيات.
- المدرب الألماني يعد أفضل المدربين بعد جيسوس.
- يايسله تفوق على مدربي النصر والاتحاد اللذين يملكان إمكانيات أفضل.
- 24 هدفًا استقبلها الأهلي وضعته ثاني أفضل دفاع مناصفة مع الاتفاق.
- 13 انتصارًا حققها المدرب مع الراقي كثالث أكثر الفرق فوزًا.
- 4 خسائر فقط تعرض لها يايسله كثالث أقل الأندية خسارة.

MENAFN03032024000089011017ID1107929152

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