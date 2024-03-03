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العالمي الحزين يتحدى العين

3/3/2024 11:23:24 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح النصر إلى العودة بنتيجة إيجابية، تصب في مصلحته في لقاء الإياب، عندما يحل ضيفا ثقيلا على منافس صعب هو العين الإماراتي، على إستاد هزاع بن زايد، لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا. ويسعى كل منهما إلى تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على خوض مهمة سهلة في لقاء الإياب في الـ11 من مارس الجاري، والاقتراب خطوة من الوصول إلى اللقب القاري الأهم على صعيد الأندية. ويتطلع النصر في مشاركته التاسعة إلى تحقيق اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه. ويحلم العين في مشاركته الـ19 بالبطولة القارية، بتكرار الوصول إلى منصة التتويج، بعدما نال اللقب مرة واحدة في 2003.
كفة متساوية
يدخل الفريقان المواجهة الرابعة بينهما، بكفة تاريخية وواقعية متعادلة، إذ سبق وانتهت مواجهة الفريقين الأولى في الـ25 من يوليو 2014 بالتعادل 1/1، على إستاد خليفة بن زايد، في بطولة نادي العين الدولية. ثم تفوق العالمي في اللقاء الثاني عندما حل ضيفا على العين 2 /1، في الـ18 من فبراير 2020، في الدور الأول للمجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا، ولكنه خسر في الإياب صفر /1، على إستاد المدينة التعليمية بقطر في الـ24 من سبتمبر 2020.
في حين، يتشابه وضع الفريقين على صعيد الدوري المحلي، بعد انتهاء فترة التوقف الطويل للمسابقتين، بسبب مشاركة منتخبي البلدين في نهائيات كأس آسيا في قطر. ويحل العالمي في وصافة الدوري السعودي، وهو الحال نفسه للعين الذي يحل وصيفا للدوري الإماراتي.
مشوار صعب
لم يكن مشوار الفريقين في البطولة القارية مفروشا بالورود، فالنصر تصدر المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين، فيما تصدر العين المجموعة الأولى بـ15 نقطة من 5 انتصارات وخسارة واحدة، وسجل العالمي خلال دور المجموعات 13 هدفا واستقبل 7 أهداف، في المقابل سجل العين 17 هدفا واستقبل 9 أهداف. وفي ثمن النهائي عبر النصر محطة الفيحاء بالانتصار 1 /صفر ذهاب و 2 / صفر إيابا، وتفوق العين على ناساف الأوزبكي بعد أن تعادلا سلبيا ذهابا وكسب الإياب 2 /1.

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