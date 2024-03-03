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استطلاعات الرأي تقف بين بايدن وترمب

3/3/2024 11:23:24 PM
(MENAFN- Al Watan) أحدثت استطلاعات الرأي في الانتخابات الأمريكية الحيرة، فمن جهة يرى استطلاع أجرته صحيفة ((نيويورك تايمز)) وجامعة ((سيينا)) أن مؤشرات الرئيس الديمقراطي جو بايدن تتراجع، بينما ترتفع مؤشرات الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، في حين ذكر استطلاع AP VoteCast أن جزءا كبيرا من الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية والتجمعية سيكونون غير راضين للغاية إذا أصبح دونالد ترمب المرشح الرئاسي للحزب، لدرجة أنهم لن يصوتوا له في الانتخابات العامة في نوفمبر.
ويقول أحد أفراد عائلة ((بالتزل))، المنشقة عن الحزب الجمهوري للتسجيل كمستقلين قبل عام، بيل بالتزل (60 عاما): ((لا نعلم أن ترمب سيواجه المزيد من المشاكل القانونية وسيتم استبعاده، لكن أفضل ألا أرى بايدن هناك لأربع سنوات أخرى)). بايدن يعاني
ويأتي استطلاع صحيفة ((نيويورك تايمز)) وجامعة ((سيينا)) قبل أيام من ((الثلاثاء الكبير))، الذي يشهد انتخابات تمهيدية في أكثر من عشر ولايات، ويتوقع أن يحسم بشكل نهائي تفوق ترمب في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري على منافسته الوحيدة نيكي هايلي.
وتوصّل الاستطلاع إلى أن الديمقراطي بايدن يعاني، على الرغم من العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، لإقناع الأميركيين بأن سياساته تعود عليهم بالفائدة.
وقال واحد فقط من كل أربعة ناخبين إن البلاد تمضى في الاتجاه الصحيح، بينما رأى أكثر من ضعف هذه النسبة أن سياسات بايدن أضرت بهم بدلا من مساعدتهم.
وفيما تمكن ترمب من توحيد قاعدته بشكل ملحوظ، إذ قال 97 % ممن صوتوا له في العام 2020 إنهم سيكررون ذلك هذه السنة، تعهّد 83 % فقط ممن صوّتوا لبايدن في 2020 بالتصويت له مجدداً، وأعرب 10 % من المقترعين له حينها عن تأييدهم ترمب حاليا.
رغبة التصويت
ووفقًا لاستطلاعات AP VoteCast للمنافسات الجمهورية الثلاث الأولى وجها لوجه، فإن 2 من كل 10 ناخبين في ولاية أيوا، وثلث ناخبي نيو هامبشاير، وربع ناخبي ساوث كارولاينا سيشعرون بخيبة أمل كبيرة من إعادة ترشيح ترمب، لدرجة أنهم سيرفضون التصويت له في الخريف.
ولا يقتصر عدم الرغبة في التصويت الرئاسي لترمب على الناخبين في الولايات الأولى، حيث حضر ((بالتزل)) تجمعا حاشدا لمؤيدي آخر منافس رئيسي لترمب، السفيرة السابقة للأمم المتحدة نيكي هيلي، الأسبوع الماضي، في سينتينيال بولاية كولورادو، لتشجيعها على مواصلة الترشح ضد ترمب.
ولم تؤد معارضة الناخبين مثل عائلة بالتزل إلى إبطاء مسيرة ترمب نحو الترشيح، لكنها قد تشكّل مشكلة بالنسبة له في وقت لاحق. مع ذلك، ليس من الواضح حجم المشكلة، لأن الغوص في الأرقام يُظهر أن العديد من الناخبين ممن لم يصوتوا لترمب أبدًا في الولايات المبكرة من غير المرجح أن يصوتوا له في الانتخابات العامة بالبداية.
تراجع الدعم
والعديد من الناخبين في استطلاع AP VoteCast، الذين قالوا إنهم لن يصوتوا لترمب باعتباره المرشح، ليسوا جمهوريين على الإطلاق. وفي المنافسات الثلاث الأولى وجها لوجه، تم تحديد ما بين 17 و31 % من الناخبين الذين قالوا إنهم لن يدعموا ترمب في الانتخابات العامة على أنهم ديمقراطيون، وما بين 14 و27 % تم تحديدهم على أنهم مستقلون.
وحتى بالنسبة لبعض هؤلاء الجمهوريين، كان التصويت لمصلحة ترمب أمرًا صعبًا بالفعل، حيث قال ما بين نصف وثلثي الناخبين المناهضين لترمب بشدة في الانتخابات المبكرة إنهم صوتوا لمصلحة بايدن في 2020.
كما أن هناك حقيقة مفادها أن الانتخابات التمهيدية تميل إلى جذب الأشخاص ذوي الآراء الأكثر حماسة. بينما إقبال الناخبين في الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات الحزبية، خاصة تلك التي لا تتمتع بقدرة تنافسية نسبيا، عادة ما يكون أقل مما كان عليه في الانتخابات العامة.
مع ذلك، قال نحو 1 من كل 10 ناخبين في الانتخابات المبكرة، الذين قالوا إنهم يدعمون ترمب في الانتخابات العامة لعام 2020، إنهم لن يفعلوا ذلك هذا العام.
لكن السؤال الوحيد هو ما إذا كان هذا يعني أنهم سيصوتون لمصلحة خصم ترمب بدلا من ذلك.
AP VoteCast:
عبارة عن سلسلة من الاستطلاعات تم إجراؤها بين: 1.597 ناخبًا جمهوريًا في أيوا، و1.989 ناخبًا في نيو هامبشاير شاركوا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري
2.466 ناخبًا جمهوريًا في الانتخابات التمهيدية في ساوث كارولاينا
تم إجراء الاستطلاعات من قِبل وكالة AP ومركز NORC لأبحاث الشؤون العامة. استطلاع صحيفة ((نيويورك تايمز)) وجامعة ((سيينا)):
شمل 980 ناخبا مسجلا
%48 منهم سيختارون ترمب
%43 فقط لبايدن

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