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للمرة الأولى عملة أستراليا تخلو من صورة الملك

3/3/2024 11:23:24 PM
(MENAFN- Al Watan) قامت أستراليا للمرة الأولى منذ 1992 بوقف تقليد دأبت على الالتزام به يتمثل في طباعة وجه الملكة إليزابيث على العملات بقيمة 5 دولارات.
ومن المقرر أن يغيب وجه الملك تشارلز أيضا عن الورقة النقدية الجديدة من فئة 5 دولارات أسترالية، ما لم يرفض مواطنوها هذه الخطوة في الاستفتاء الذي سيجري تنظيمه، وفقا لإحدى الصحف البريطانية.
وتظهر الخطط الحالية احتواء الأوراق النقدية الجديدة على تصميم مستوحى من السكان الأصليين. وقال البنك الاحتياطي الأسترالي عندما تم الإعلان عن التغيير لأول مرة في العام الماضي، إن التصميم الجديد سيشيد ((بثقافة وتاريخ)) السكان الأصليين الأستراليين.
لكن البنك أعطى مهلة للمواطنين حتى 30 أبريل لتقديم ملاحظاتهم بشأن الورقة النقدية الجديدة.
حقبة جديدة
وتمثل هذه الخطوة بداية حقبة جديدة بعد ظهور وجه الملكة إليزابيث الثانية الراحلة على الورقة النقدية منذ عام 1992، أي قبل أكثر من 30 عامًا.
وسيستمر الجانب الآخر من الورقة النقدية البالغة 5 دولارات أسترالية لحمل صورة البرلمان الأسترالي.
وقالت مساعدة محافظ البنك ميشيل ماكفي: ((ندعو جميع الأستراليين إلى إعادة تصور الورقة النقدية بقيمة 5 دولارات في البحث عن موضوعات تعكس ثقافات وتاريخ الأمم الأولى الفريدة والغنية في بلادنا)).
وأضافت ((قد تكون هذه قصة تنتقل عبر الأجيال، أو موقعًا، أو فكرة، أو أداة، أو شيئًا يربط المجتمع)).
وأشارت ماكفي إلى ((أن إشراك الجمهور في هذه العملية أمر حيوي، ومن خلال إشراك مجتمعات الأمم الأولى، يمكننا رواية الموضوعات التي تحكي قصة أمتنا بشكل أفضل)).
وقال البنك، الذي ادعى العام الماضي أن القرار اتخذ بعد التشاور مع الحكومة، إن طباعة صورة الملك ستستمر على الظهور على العملات المعدنية.
وقد رحب السياسيون وقادة المجتمع من السكان الأصليين بهذه الخطوة في ذلك الوقت.
- شعب أستراليا الأول المعروف أيضًا باسم شعوب الأمم الأولى، عاش في أستراليا لأكثر من 65000 عام قبل الاستعمار البريطاني، وفقًا لأحدث التقديرات.
- كانت صورة الملكة الراحلة إليزابيث تزين بعض الأوراق النقدية والعملات المعدنية في جميع أنحاء الكومنولث البريطاني الذي يضم 54 دولة
- وفي أستراليا، تم وضع صورة الملكة على كل الأوراق النقدية الأسترالية منذ تتويجها على مدار 7 عقود، وفقًا لبنك الاحتياطي الأسترالي.

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