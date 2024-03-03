للمرة الأولى عملة أستراليا تخلو من صورة الملك

(MENAFN
- Al Watan) قامت أستراليا للمرة الأولى منذ 1992 بوقف تقليد دأبت على الالتزام به يتمثل في طباعة وجه الملكة إليزابيث على العملات بقيمة 5 دولارات.
ومن المقرر أن يغيب وجه الملك تشارلز أيضا عن الورقة النقدية الجديدة من فئة 5 دولارات أسترالية، ما لم يرفض مواطنوها هذه الخطوة في الاستفتاء الذي سيجري تنظيمه، وفقا لإحدى الصحف البريطانية.
وتظهر الخطط الحالية احتواء الأوراق النقدية الجديدة على تصميم مستوحى من السكان الأصليين. وقال البنك الاحتياطي الأسترالي عندما تم الإعلان عن التغيير لأول مرة في العام الماضي، إن التصميم الجديد سيشيد ((بثقافة وتاريخ)) السكان الأصليين الأستراليين.
لكن البنك أعطى مهلة للمواطنين حتى 30 أبريل لتقديم ملاحظاتهم بشأن الورقة النقدية الجديدة.
حقبة جديدة
وتمثل هذه الخطوة بداية حقبة جديدة بعد ظهور وجه الملكة إليزابيث الثانية الراحلة على الورقة النقدية منذ عام 1992، أي قبل أكثر من 30 عامًا.
وسيستمر الجانب الآخر من الورقة النقدية البالغة 5 دولارات أسترالية لحمل صورة البرلمان الأسترالي.
وقالت مساعدة محافظ البنك ميشيل ماكفي: ((ندعو جميع الأستراليين إلى إعادة تصور الورقة النقدية بقيمة 5 دولارات في البحث عن موضوعات تعكس ثقافات وتاريخ الأمم الأولى الفريدة والغنية في بلادنا)).
وأضافت ((قد تكون هذه قصة تنتقل عبر الأجيال، أو موقعًا، أو فكرة، أو أداة، أو شيئًا يربط المجتمع)).
وأشارت ماكفي إلى ((أن إشراك الجمهور في هذه العملية أمر حيوي، ومن خلال إشراك مجتمعات الأمم الأولى، يمكننا رواية الموضوعات التي تحكي قصة أمتنا بشكل أفضل)).
وقال البنك، الذي ادعى العام الماضي أن القرار اتخذ بعد التشاور مع الحكومة، إن طباعة صورة الملك ستستمر على الظهور على العملات المعدنية.
وقد رحب السياسيون وقادة المجتمع من السكان الأصليين بهذه الخطوة في ذلك الوقت.
- شعب أستراليا الأول المعروف أيضًا باسم شعوب الأمم الأولى، عاش في أستراليا لأكثر من 65000 عام قبل الاستعمار البريطاني، وفقًا لأحدث التقديرات.
- كانت صورة الملكة الراحلة إليزابيث تزين بعض الأوراق النقدية والعملات المعدنية في جميع أنحاء الكومنولث البريطاني الذي يضم 54 دولة
- وفي أستراليا، تم وضع صورة الملكة على كل الأوراق النقدية الأسترالية منذ تتويجها على مدار 7 عقود، وفقًا لبنك الاحتياطي الأسترالي.
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