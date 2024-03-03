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الداخل الإسرائيلي .. خلافات تزداد مع استمرار الحرب

3/3/2024 11:23:24 PM
(MENAFN- Al Watan) تزايدت إدانات التصرفات الإسرائيلية في غزة بعد مقتل العشرات في أثناء سعيهم للحصول على المساعدة، والتجويع المتعمد الذي يهدد حياة الأطفال، خاصة في شمال قطاع غزة، حيث ارتفع عدد ضحايا الجوع والجفاف الفلسطينيين في شمال قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي إلى 15 طفلًا.
وبينما تجرى في مصر محادثات تهدف إلى التوسط لوقف إطلاق النار في غزة، يأمل الوسطاء الدوليون في التوصل إلى اتفاق يوقف القتال، ويطلق سراح بعض الرهائن المتبقين قبل بدء شهر رمضان المبارك.
على جانب آخر، ظهرت علامة أخرى على اتساع الشقوق في الحكومة الإسرائيلية، حيث توجه الوزير الكبير في الحكومة الإسرائيلية بيني غانتس إلى واشنطن، لإجراء محادثات مع مسؤولين أمريكيين، بينما رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلك الزيارة.
قيادة متجددة
وتأتي رحلة غانتس، المنافس السياسي الوسطي الذي انضم إلى حكومة نتنياهو المتشددة في وقت مبكر من الحرب في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل، وسط خلافات عميقة بين نتنياهو والرئيس جو بايدن حول كيفية تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة، وخلق رؤية ما بعد الحرب للقطاع.
وتريد الولايات المتحدة أن ترى تقدما في إنشاء دولة فلسطينية، متصورةً قيادة فلسطينية متجددة تدير غزة، مع التركيز على إقامة الدولة في نهاية المطاف.
وهذه الرؤية يعارضها نتنياهو والمتشددون في حكومته. بينما شكك مسؤول كبير آخر في مجلس الوزراء من حزب غانتس في طريقة التعامل مع الحرب، وإستراتيجية تحرير الرهائن.
تراجع الشعبية
وتراجعت شعبية نتنياهو منذ اندلاع الحرب وفقا لمعظم استطلاعات الرأي، حيث يُحمله العديد من الإسرائيليين المسؤولية عن الغارة التي شنتها حماس عبر الحدود. وبينما أدى القتال اللاحق إلى مقتل ما لا يقل عن 30410 فلسطينيين، نحو ثلثيهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في غزة، فر نحو 80 % من السكان، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، من منازلهم، وتقول وكالات الأمم المتحدة إن مئات الآلاف على حافة المجاعة.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن 15 طفلًا في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة فارقوا الحياة نتيجة الجفاف والجوع، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في قطع جميع الإمدادات الغذائية والصحية عن شمال قطاع غزة، لافتة النظر إلى وجود 6 أطفال يعانون سوء التغذية والجفاف، وهم داخل العناية المركزة بالمستشفى.
بدورها، أكدت منظمات إغاثية محلية ودولية أن الجوع والجفاف يحاصران نحو نصف مليون فلسطيني في مدينة غزة وشمال القطاع، في ظل عدم تمكنها من الوصول لتلك المناطق بسبب قطع الدبابات الإسرائيلية كل الطرق المؤدية إلى مدينة غزة وشمال قطاع غزة.
عدد ضحايا الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة:
ارتفع إلى 30410 شهداء
وصل عدد الجرحى إلى نحو 71700 جريح، ومعظم الضحايا من النساء والأطفال

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