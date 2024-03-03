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الإلغاء والإيقاف للمكاتب الهندسية المخالفة للترخيص البلدي

3/3/2024 11:23:23 PM
(MENAFN- Al Watan) حددت تحديثات اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، مسؤولية المكاتب الهندسية أمام الأمانة / البلدية عن أي تقصير أو تأخر أو مخالفة ترتكبها عند قيامها باستكمال إجراءات طلبات الترخيص البلدي، ويحق لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلغاء أو إيقاف اعتماد المكتب الهندسي من خلال المنصة الإلكترونية، وإحالة المكتب المخالف للجهات المعنية بالنظر في المخالفات.
ومنعت التحديثات إعادة رسوم إصدار أو تجديد الترخيص البلدي عند إلغائه إذا كان الإلغاء خارجًا عن إرادة صاحب الترخيص أو تم بناء على أسباب تؤثر في السلامة الصحية أو العمرانية أو الاقتصادية أو المصلحة العامة. كما يحق للأمانة/ البلدية إغلاق المحل/المنشأة في حال إيقاف الترخيص التجاري. ويحق للوزارة تشكيل لجنة أو عدة لجان في الأمان والبلديات للنظر في آليات التظلم من عدم منح الترخيص البلدي أو إيقافه أو عدم تجديده أو تعديله أو إلغائه، وكذلك التظلم من تطبيق الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاما، وكذلك الشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية.
احتياجات المستفيدين
كان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اعتمد تحديث اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، وذلك ضمن جهود الوزارة لتطوير القطاع البلدي ولتحقيق مزيدٍ من الشفافية والحوكمة في إجراءات التراخيص ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار في المملكة.
وأوضحت الوزارة، أن التحديثات الجديدة للائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية تراعي التطور والنشاط العمراني والاقتصادي في المملكة، وتتماشى مع تنوّع احتياجات المستفيدين في قطاع التشييد والبناء، إضافة إلى تلبية تطلعات المستثمرين والمنشآت التجارية.
توسيع الصلاحيات
تضمنت التحديثات الجديدة للائحة إيضاحات حول متطلبات وإجراءات التراخيص الإنشائية والتراخيص التجارية، وآليات إصدارها ومدد الإجراءات المتعلقة بكل منها، كما تمت مزامنة التراخيص التجارية والإنشائية مع شهادات الدفاع المدني، وتطرقت إلى توسيع الصلاحيات الإشرافية للوزارة وعدم حصرها داخل النطاق العمراني استجابة لنماذج الأعمال الحديثة.
واشتملت التحديثات أيضا على إضافة خيار نقل مواقع المحلات دون إلغاء للترخيص التجاري، وتنظيم تراخيص التجار المتنقلين، حيث تسهم هذه التغييرات في حوكمة إجراءات التراخيص التجارية والإنشائية، وتحسين البيئة الاستثمارية.
وأدرجت اللائحة تحسينات لتعزيز تجربة المستفيدين وجعلها أكثر مرونة، من أبرزها؛ إتاحة الفرصة لحصول المستفيد على موافقة مبدئية لتجهيز الموقع، وإعادة تشكيل لجان النظر في التظلمات المتعلقة بالتراخيص التجارية والإنشائية، وتفصيل إجراءات تشكيلها وعملها وحوكمة إجراءاتها ورفع جودة خدماتها.

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