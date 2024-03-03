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تصفية ودمج المنشآت لا يسقط المستحقات التأمينية

3/3/2024 11:23:23 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت مبادرة الإعفاء من الغرامات التي أطلقتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس، أن حل المنشأة أو تصفيتها أو إدماجها في غيرها أو تجزئتها أو انتقال ملكيتها بالوصية أو البيع أو التنازل للغير أو تحويلها إلى شكل قانوني آخر وغير ذلك من التصرفات، لا يسقط الاشتراكات التأمينية المستحقة، كما أن عدم وجود المنشأة أو عدم وجود موظفين مسجلين في التأمينات لا يعفي من الوفاء بالالتزامات.
جاء ذلك بالتزامن مع المبادرة التي انطلقت أمس وتستمر لمدة 6 أشهر، والتي تهدف إلى تحفيز وتشجيع أصحاب المنشآت على سداد الاشتراكات المستحقة مقابل الإعفاء من الغرامات الواردة في نظام المؤسسة، والتي تشمل مبالغ غرامات التأخير ومبالغ غرامات المخالفات، وتستفيد منها جميع المنشآت المسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية، وتقترن الاستفادة من المبادرة بشرطين هما نشوء المديونية قبل صدور القرار وسداد الاشتراكات للاستفادة من الإعفاء، في حين أن حصول المنشأة على إعفاء سابق أو دخولها في تقسيط لا يمنع من استفادتها من المبادرة.
واتسمت المبادرة بمرونة أكبر لحمل أصحاب المنشآت على الاستفادة من الآثار الإيجابية لها، ومن ذلك بأن حصول المنشأة على إعفاء سابق أو دخولها في تقسيط سابق لا يمنع من المبادرة بشرط أن تكون المبالغ الناشئة قبل تاريخ 2024/03/03، إضافة إلى كون التقسيط لا يمنع من الاستفادة من المبادرة، إلى جانب ذلك إتاحة إمكانية تقديم طلب للاستفادة من المبادرة للمرة الثانية في حال قام ((صاحب الطلب)) بسداد مبلغ أقل من المبلغ المقرر في اتفاقية الإعفاء، ويكون ذلك عن طريق حساب المنشأة في ((تأميناتي أعمال)) دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو تقديم طلب ورقي، بشرط تمتع صاحب الطلب بالصلاحية القانونية لذلك وهما مدير حساب الفروع أو مشرف المنشأة. غرامات المخالفات 10.000 غرامة تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصًا يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أكثر إذا ترتب على أي مخالفة صرف تعويضات دون وجه حق فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات

MENAFN03032024000089011017ID1107929144

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