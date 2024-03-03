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زيلينسكي يستنجد لحماية الأرواح

3/3/2024 11:23:22 PM
(MENAFN- Al Watan) مع ارتفاع عدد القتلى إلى 10 جراء غارة روسية بطائرة بدون طيار دمرت مبنى سكنيًا في مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء الغربيين إلى تعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا.
وأضاف: ((التأخير في تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، وكذلك الدفاع الجوي لحماية شعبنا، يؤدي للأسف إلى مثل هذه الخسائر)). وكتب: ((لم تطلب أوكرانيا قط أي شيء أكثر مما هو ضروري لحماية الأرواح)).
من جهة أخرى، تسعى الصين في لقاء إلى إنهاء الحرب بين أوكرانيا وموسكو. تحت الأنقاض
وذكر الفرع المحلي لخدمة الطوارئ الرئيسية بأوكرانيا، في تحديث على ((فيسبوك))، أن أربعة أشخاص آخرين قد يكونون محاصرين تحت الأنقاض في أوديسا. وبينما قال أوليه كيبر، الحاكم المحلي، إن عمال الإنقاذ يواصلون تمشيط الموقع، أعلنت السلطات الإقليمية يوم حداد على الضحايا.
وفي مكان آخر بأوكرانيا، أفادت السلطات الإقليمية بأن رجلا، يبلغ من العمر 58 عاما، توفي تحت الأنقاض بعد أن قصفت القوات الروسية قريته في مقاطعة خيرسون الجنوبية. وقال الحاكم المحلي إيفان فيدوروف إن مدنيًا آخر، يبلغ من العمر 38 عامًا، قُتل أيضًا بغارة مدفعية روسية على منطقة زابوريزهيا المجاورة.
وأظهرت مقاطع الفيديو، التي تمت مشاركتها مع قناة Crimean Wind الموالية لأوكرانيا، انفجارات تضيء سماء الليل، أعقبتها دويات عالية. وقالت القناة إن سكانا محليين أخذوهم بالقرب من فيودوسيا، وهي بلدة ساحلية في شمال شرق شبه جزيرة القرم. ولم يتسن على الفور التحقق من الظروف التي تم فيها تصوير مقاطع الفيديو.
تعطل المرور
وتوقفت حركة المرورعلى طول طريق سريع اتحادي روسي مكون من أربع حارات بالقرب من فيودوسيا، وفقًا لمستشار الزعيم الذي عينه الكرملين في شبه جزيرة القرم. ولم يذكر منشور أوليغ كريوتشكوف على Telegram أي أسباب لهذه الخطوة.
وبعد أكثر من ثماني ساعات، أفاد وزير النقل المحلي في شبه جزيرة القرم بأن حركة المرور استؤنفت جزئيا. كما تم إغلاق الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بالأراضي الروسية أمام حركة المرور ساعتين تقريبًا في وقت مبكر من صباح الأحد.
ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على التقارير. لكنها زعمت أنه تم اعتراض 38 طائرة بدون طيار أوكرانية خلال ليلة الأحد فوق شبه

المبعوث الصيني
وفي موسكو، أجرى المبعوث الصيني الخاص بشأن أوكرانيا محادثات مع دبلوماسيين روس كبار في المحطة الأولى من جولة أوروبية ستقوده أيضا إلى بروكسل وبولندا وألمانيا وفرنسا، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية وروسية.
وفي بيان، قالت وزارة الخارجية الصينية إن الممثل الخاص لي هوي، ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، اتفقا على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لإنهاء القتال في أوكرانيا.
تأتي زيارة لي، وهي الثانية منذ مايو الماضي، في الوقت الذي تسعى فيه كييف إلى مشاركة بكين في محادثات السلام التي تحاول سويسرا تنظيمها هذا الربيع. وتدعي الصين أنها تقف على الحياد في الحرب الروسية على أوكرانيا، لكنها تحتفظ بعلاقات وثيقة مع موسكو، مع زيارات رسمية متكررة وتدريبات عسكرية مشتركة.
دبلوماسية وتوافق
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ: ((سنواصل لعب دورنا الفريد، والقيام بالدبلوماسية المكوكية، وبناء التوافق بين جميع الأطراف، والإسهام بحكمة الصين في تعزيز التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية)).
وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن الوقت قد حان لبدء مناقشة وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف، مدعيا ​​أن ((الجانبين وصلا الآن إلى حدود النتائج التي يمكنهما تحقيقها من خلال الحرب)).
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي بمنتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا التركية، أن مثل هذه الخطوة لا تعني الاعتراف باحتلال روسيا أجزاء من أوكرانيا.
وتابع فيدان: ((نعتقد أن الوقت قد حان للفصل بين قضايا الاعتراف بالاحتلال والسيادة عن قضية وقف إطلاق النار)).

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