تابعة لـ((ابن سينا فارما)) تؤسس مكاتب فى دول شرق أفريقيا للتوسع فى التصدير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة“إيه آى ام” الذراع الاستثمارية لشركة ابن سينا فارما التوسع فى عدد من الدول الأفريقية عبر تأسيس شركة جديدة تحت اسم ابن سينا تريد لاقتناص فرص تصديرية فى قطاع الأدوية لتلك الدول خاصة لدول شرق أفريقيا.
وأسست ابن سينا تريد عدد من المكاتب فى الدول المستهدفة على أن تبدأ العمليات التشغيلية بهم فى وقت لاحق، والمفاضلة فى الوقت الحالى بين كونها مكاتب تمثيل أو مكاتب تشغيلية متكاملة.
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وقامت شركة ابن سينا فارما بإضافة أنشطة جديدة بجانب توزيع الأدوية تحقق معدلات ربحية أعلى لاسيما توزيع منتجات العناية الشخصية، ومستحضرات التجميل، والمكملات الغذائية، بالإضافة إلى نشاط الدعاية الطبية للغير.
وقفز صافى ربح الشركة القابضة خلال العام الماضى بنسبة نمو تصل إلى 24% مسجلة نحو 213.6 مليون جنيه، مقابل 172.6 مليون جنيه خلال عام 2022.
وحققت الشركة إيرادات مجمعة فى العام الماضى بلغت نحو 33.9 مليار جنيه، مقابل 22.3 مليار جنيه خلال العام الأسبق، بزيادة تصل إلى 53%.
وبلغت نسبة مساهمة قطاع البيع للصيدليات من إجمالى الإيرادات نحو 46.4% يليه قطاع صغار الموزعين بنسبة 33.28%، بالإضافة إلى قطاع المناقصات والمستشفيات الخاصة بنسبة 19.6%.
وفى سياق متصل، عينت شركة ابن سينا فارما سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سابقًا فى منصب عضو مجلس إدارة مستقل نتيجة لخبراتها فى مجالات استراتيجيات الاستثمار والتنمية الاقتصادية فى القطاع الحكومى والخاص على حد سواء.
وقالت نصر فى بيان للشركة،“إن الانضمام إلى ابن سينا فارما للمساهمة فى تحقيق خطة الشركة المتمثلة فى توفير حلول رعاية صحية عالية الجودة، وتعزيز تواجدها فى قطاع توزيع الدواء بما يتماشى مع خطط ابن سينا بالنمو والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية”.
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