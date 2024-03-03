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تابعة لـ((ابن سينا فارما)) تؤسس مكاتب فى دول شرق أفريقيا للتوسع فى التصدير

3/3/2024 11:23:07 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تستهدف شركة“إيه آى ام” الذراع الاستثمارية لشركة ابن سينا فارما التوسع فى عدد من الدول الأفريقية عبر تأسيس شركة جديدة تحت اسم ابن سينا تريد لاقتناص فرص تصديرية فى قطاع الأدوية لتلك الدول خاصة لدول شرق أفريقيا.

وأسست ابن سينا تريد عدد من المكاتب فى الدول المستهدفة على أن تبدأ العمليات التشغيلية بهم فى وقت لاحق، والمفاضلة فى الوقت الحالى بين كونها مكاتب تمثيل أو مكاتب تشغيلية متكاملة.

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وقامت شركة ابن سينا فارما بإضافة أنشطة جديدة بجانب توزيع الأدوية تحقق معدلات ربحية أعلى لاسيما توزيع منتجات العناية الشخصية، ومستحضرات التجميل، والمكملات الغذائية، بالإضافة إلى نشاط الدعاية الطبية للغير.

وقفز صافى ربح الشركة القابضة خلال العام الماضى بنسبة نمو تصل إلى 24% مسجلة نحو 213.6 مليون جنيه، مقابل 172.6 مليون جنيه خلال عام 2022.

وحققت الشركة إيرادات مجمعة فى العام الماضى بلغت نحو 33.9 مليار جنيه، مقابل 22.3 مليار جنيه خلال العام الأسبق، بزيادة تصل إلى 53%.

وبلغت نسبة مساهمة قطاع البيع للصيدليات من إجمالى الإيرادات نحو 46.4% يليه قطاع صغار الموزعين بنسبة 33.28%، بالإضافة إلى قطاع المناقصات والمستشفيات الخاصة بنسبة 19.6%.

وفى سياق متصل، عينت شركة ابن سينا فارما سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سابقًا فى منصب عضو مجلس إدارة مستقل نتيجة لخبراتها فى مجالات استراتيجيات الاستثمار والتنمية الاقتصادية فى القطاع الحكومى والخاص على حد سواء.

وقالت نصر فى بيان للشركة،“إن الانضمام إلى ابن سينا فارما للمساهمة فى تحقيق خطة الشركة المتمثلة فى توفير حلول رعاية صحية عالية الجودة، وتعزيز تواجدها فى قطاع توزيع الدواء بما يتماشى مع خطط ابن سينا بالنمو والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية”.

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